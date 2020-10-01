https://ria.ru/20201001/plastik-1578048024.html
В Англии запретили пластиковые трубочки и ватные палочки
Запрет на распространение пластиковых трубочек и ложек для напитков, а также ватных палочек на пластиковой основе вступает в силу в Англии с четверга, сообщило... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:43
2020-10-01T13:43
2020-10-01T13:43
англия
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 1 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Запрет на распространение пластиковых трубочек и ложек для напитков, а также ватных палочек на пластиковой основе вступает в силу в <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> с четверга, сообщило министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Соединенного Королевства.По оценкам министерства, каждый год в одной только Англии используется 4,7 миллиарда пластиковых трубочек, 316 миллионов ложек и палочек для размешивания напитков и 1,8 миллиарда ватных палочек на пластиковой основе. Большая часть этого в итоге оказывается в мировом океане."Запрещая эти предметы, мы защитим подводную жизнь и станем ближе к реализации 25-летнего плана по полному исключению пластиковых отходов", - отмечает министерство.Ранее планировалось ввести данный запрет в апреле, однако это было отложено из-за пандемии COVID-19. Данные предметы запрещено продавать и раздавать на всей территории Англии.
https://ria.ru/20200726/1574952142.html
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англия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
англия, в мире
ЛОНДОН, 1 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов.
Запрет на распространение пластиковых трубочек и ложек для напитков, а также ватных палочек на пластиковой основе вступает в силу в Англии
с четверга, сообщило министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Соединенного Королевства.
"Это еще один значительный шаг в борьбе правительства против отходов в виде одноразовых пластиковых предметов, который сделает чище окружающую среду и наши океаны. Месяц назад правительство повысило стоимость одноразовых пластиковых пакетов в супермаркетах до десяти пенсов (с пяти), сегодня же вступает в силу новая мера", - говорится в заявлении министерства.
По оценкам министерства, каждый год в одной только Англии используется 4,7 миллиарда пластиковых трубочек, 316 миллионов ложек и палочек для размешивания напитков и 1,8 миллиарда ватных палочек на пластиковой основе. Большая часть этого в итоге оказывается в мировом океане.
"Запрещая эти предметы, мы защитим подводную жизнь и станем ближе к реализации 25-летнего плана по полному исключению пластиковых отходов", - отмечает министерство.
Ранее планировалось ввести данный запрет в апреле, однако это было отложено из-за пандемии COVID-19. Данные предметы запрещено продавать и раздавать на всей территории Англии.