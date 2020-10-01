https://ria.ru/20201001/perepis-1578029822.html

Россиянам зададут новые вопросы во время переписи населения

В листы Всероссийской переписи населения добавили вопросы о языке и работе, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T06:47

2020-10-01T06:47

2020-10-01T09:56

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. В листы Всероссийской переписи населения добавили вопросы о языке и работе, сообщил замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a> Павел Смелов.Основной этап переписи из-за пандемии перенесли с октября 2020 года на апрель 2021-го. В четверг стартовал первый этап в труднодоступных районах <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, Ямала, <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a>.По словам Смелова, в этом году участников будут спрашивать не только о знании языков, но и о том, какими языками они пользуются в повседневной жизни.Кроме того, с учетом возросшей мобильности населения и появления новых форм занятости Росстат попытается оценить, как граждане добираются до работы.Смелов пояснил, что дополнительные вопросы помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах страны, тем самым определив потребность в социальной и транспортной инфраструктуре. Также, добавил замглавы Росстата, изменились формулировки вопросов об образовании, что сделало их более понятными и доступными.Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.

https://ria.ru/20200711/1574198407.html

Афанас Кукуев В электронном виде не судьба сделать перепись привязав её к СНИЛС, паспорту и так далее? Опять же цифры накрутите при вымирающем населении 26

Наталья Лобова "По словам Смелова, в этом году участников переписи будут спрашивать не только о знании языков, но и о том, какими языками они пользуются в повседневной жизни". Мне кажется, что в повседневной жизни все чаще используется матерный язык. К сожалению. 13

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество