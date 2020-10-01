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Россиянам зададут новые вопросы во время переписи населения
В листы Всероссийской переписи населения добавили вопросы о языке и работе, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T06:47
2020-10-01T09:56
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. В листы Всероссийской переписи населения добавили вопросы о языке и работе, сообщил замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a> Павел Смелов.Основной этап переписи из-за пандемии перенесли с октября 2020 года на апрель 2021-го. В четверг стартовал первый этап в труднодоступных районах <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, Ямала, <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a>.По словам Смелова, в этом году участников будут спрашивать не только о знании языков, но и о том, какими языками они пользуются в повседневной жизни.Кроме того, с учетом возросшей мобильности населения и появления новых форм занятости Росстат попытается оценить, как граждане добираются до работы.Смелов пояснил, что дополнительные вопросы помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах страны, тем самым определив потребность в социальной и транспортной инфраструктуре. Также, добавил замглавы Росстата, изменились формулировки вопросов об образовании, что сделало их более понятными и доступными.Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
https://ria.ru/20200711/1574198407.html
В электронном виде не судьба сделать перепись привязав её к СНИЛС, паспорту и так далее? Опять же цифры накрутите при вымирающем населении
26
"По словам Смелова, в этом году участников переписи будут спрашивать не только о знании языков, но и о том, какими языками они пользуются в повседневной жизни". Мне кажется, что в повседневной жизни все чаще используется матерный язык. К сожалению.
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россия
РИА Новости
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Россиянам зададут новые вопросы во время переписи населения

06:47 01.10.2020 (обновлено: 09:56 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПерепись населения в Новосибирске
Перепись населения в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости. В листы Всероссийской переписи населения добавили вопросы о языке и работе, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.
Основной этап переписи из-за пандемии перенесли с октября 2020 года на апрель 2021-го. В четверг стартовал первый этап в труднодоступных районах Тюменской области, Ямала, Красноярского края и Томской области.
По словам Смелова, в этом году участников будут спрашивать не только о знании языков, но и о том, какими языками они пользуются в повседневной жизни.
Кроме того, с учетом возросшей мобильности населения и появления новых форм занятости Росстат попытается оценить, как граждане добираются до работы.
Смелов пояснил, что дополнительные вопросы помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах страны, тем самым определив потребность в социальной и транспортной инфраструктуре.
Также, добавил замглавы Росстата, изменились формулировки вопросов об образовании, что сделало их более понятными и доступными.
Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
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