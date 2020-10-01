https://ria.ru/20201001/pashinyan-1578080480.html

Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника

Премьер Армении Никол Пашинян заявил об уничтожении четырех беспилотников, появившихся в небе над страной. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T23:25

2020-10-01T23:25

2020-10-02T00:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН,1 окт – РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил об уничтожении четырех беспилотников, появившихся в небе над страной.Ранее он сообщил, что в небе над Котайкской областью недалеко от Еревана и Гегаркуникской областью появились четыре вражеских беспилотных летательных аппарата. По его словам, силы ПВО Армении уничтожили три из них, велись работы по обнаружению и нейтрализации четвертого.Столкновения в Нагорном Карабахе возобновились в конце прошлой недели. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Президенты России, США и Франции сегодня выпустили заявление, посвященное обострению в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.Конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.

https://ria.ru/20201001/armeniya-1578080354.html

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армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армения, в мире