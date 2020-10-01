https://ria.ru/20201001/pashaev-1578043182.html
На Эльмана Пашаева напали в центре Москвы
Неизвестные напали на Эльмана Пашаева и облили его фекалиями у входа в здание телеканала "360" на Зубовском бульваре, куда он приехал на интервью. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:30
2020-10-01T12:30
2020-10-01T13:47
эльман пашаев
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Неизвестные <a href="https://360tv.ru/news/obschestvo/pashaev-raskryl-podrobnosti-napadenija-pered-intervju-360/?utm_source=push&utm_medium=web&utm_campaign=article" target="_blank" rel="nofollow noopener">напали</a> на <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и облили его фекалиями у входа в здание телеканала "360" на Зубовском бульваре, куда он приехал на интервью.Накануне юрист пообещал рассказать о "заказчике" дела против Михаила Ефремова, получившего недавно восемь лет колонии за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.Пашаев поделился, что один из набросившихся на него при попытке скрыться выронил документы. Он также посоветовал злоумышленнику связаться с ним и рассказать, кто инициировал нападение."Мне надо узнать, где он проживает. <...> Я буду действовать в рамках закона", — сообщил Пашаев, добавив, что обратится к участковому.Сейчас на месте инцидента работает полиция.
Игорь Земский
Подобное стремится к подобному! А вообще, ведь все злоумышленники идут на дело, имея при себе комплект документов для идентификации личности. Мало ли что
143
Себекхотеп III
"…Что один из нападавших при попытке скрыться выронил документы". Вот это да. Интерсно, а сейчас перед нападением представляться не надо, ну типа: "Я такой-то такой, сейчас буду нападать". Маразм крепчает.
80
38
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, москва, происшествия
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Неизвестные напали
на Эльмана Пашаева
и облили его фекалиями у входа в здание телеканала "360" на Зубовском бульваре, куда он приехал на интервью.
"Сегодня в 10:45 <...> на меня было совершено покушение с криком, что за вчерашнее мое высказывание", — заявил бывший адвокат.
Накануне юрист пообещал рассказать о "заказчике" дела против Михаила Ефремова, получившего недавно восемь лет колонии за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.
Пашаев поделился, что один из набросившихся на него при попытке скрыться выронил документы. Он также посоветовал злоумышленнику связаться с ним и рассказать, кто инициировал нападение.
"Мне надо узнать, где он проживает. <...> Я буду действовать в рамках закона", — сообщил Пашаев, добавив, что обратится к участковому.
Сейчас на месте инцидента работает полиция.