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На Эльмана Пашаева напали в центре Москвы
Неизвестные напали на Эльмана Пашаева и облили его фекалиями у входа в здание телеканала "360" на Зубовском бульваре, куда он приехал на интервью. РИА Новости, 01.10.2020
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эльман пашаев
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Неизвестные <a href="https://360tv.ru/news/obschestvo/pashaev-raskryl-podrobnosti-napadenija-pered-intervju-360/?utm_source=push&amp;utm_medium=web&amp;utm_campaign=article" target="_blank" rel="nofollow noopener">напали</a> на <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и облили его фекалиями у входа в здание телеканала "360" на Зубовском бульваре, куда он приехал на интервью.Накануне юрист пообещал рассказать о "заказчике" дела против Михаила Ефремова, получившего недавно восемь лет колонии за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.Пашаев поделился, что один из набросившихся на него при попытке скрыться выронил документы. Он также посоветовал злоумышленнику связаться с ним и рассказать, кто инициировал нападение."Мне надо узнать, где он проживает. &lt;...&gt; Я буду действовать в рамках закона", — сообщил Пашаев, добавив, что обратится к участковому.Сейчас на месте инцидента работает полиция.
Подобное стремится к подобному! А вообще, ведь все злоумышленники идут на дело, имея при себе комплект документов для идентификации личности. Мало ли что
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"…Что один из нападавших при попытке скрыться выронил документы". Вот это да. Интерсно, а сейчас перед нападением представляться не надо, ну типа: "Я такой-то такой, сейчас буду нападать". Маразм крепчает.
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РИА Новости
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эльман пашаев, москва, происшествия

На Эльмана Пашаева напали в центре Москвы

12:30 01.10.2020 (обновлено: 13:47 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Неизвестные напали на Эльмана Пашаева и облили его фекалиями у входа в здание телеканала "360" на Зубовском бульваре, куда он приехал на интервью.

"Сегодня в 10:45 <...> на меня было совершено покушение с криком, что за вчерашнее мое высказывание", — заявил бывший адвокат.

Накануне юрист пообещал рассказать о "заказчике" дела против Михаила Ефремова, получившего недавно восемь лет колонии за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.
Пашаев поделился, что один из набросившихся на него при попытке скрыться выронил документы. Он также посоветовал злоумышленнику связаться с ним и рассказать, кто инициировал нападение.
"Мне надо узнать, где он проживает. <...> Я буду действовать в рамках закона", — сообщил Пашаев, добавив, что обратится к участковому.
Сейчас на месте инцидента работает полиция.
© Фото : телеканал "360"Полиция у здания на Зубовском бульваре, 4
Полиция у здания на Зубовском бульваре, 4 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : телеканал "360"
Полиция у здания на Зубовском бульваре, 4
 
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Эльман ПашаевМоскваПроисшествия
 
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