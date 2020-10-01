https://ria.ru/20201001/pashaev-1578043182.html

На Эльмана Пашаева напали в центре Москвы

Неизвестные напали на Эльмана Пашаева и облили его фекалиями у входа в здание телеканала "360" на Зубовском бульваре, куда он приехал на интервью. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:30

2020-10-01T12:30

2020-10-01T13:47

эльман пашаев

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Неизвестные <a href="https://360tv.ru/news/obschestvo/pashaev-raskryl-podrobnosti-napadenija-pered-intervju-360/?utm_source=push&utm_medium=web&utm_campaign=article" target="_blank" rel="nofollow noopener">напали</a> на <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и облили его фекалиями у входа в здание телеканала "360" на Зубовском бульваре, куда он приехал на интервью.Накануне юрист пообещал рассказать о "заказчике" дела против Михаила Ефремова, получившего недавно восемь лет колонии за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.Пашаев поделился, что один из набросившихся на него при попытке скрыться выронил документы. Он также посоветовал злоумышленнику связаться с ним и рассказать, кто инициировал нападение."Мне надо узнать, где он проживает. <...> Я буду действовать в рамках закона", — сообщил Пашаев, добавив, что обратится к участковому.Сейчас на месте инцидента работает полиция.

Игорь Земский Подобное стремится к подобному! А вообще, ведь все злоумышленники идут на дело, имея при себе комплект документов для идентификации личности. Мало ли что 143

Себекхотеп III "…Что один из нападавших при попытке скрыться выронил документы". Вот это да. Интерсно, а сейчас перед нападением представляться не надо, ну типа: "Я такой-то такой, сейчас буду нападать". Маразм крепчает. 80

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, москва, происшествия