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Назван снижающий риск развития Паркинсона продукт
Употребление кофе снижает риск развития Паркинсона даже у людей, генетически предрасположенных к этой болезни. К такому выводу пришли ученые из Американской... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T19:33
2020-10-01T19:33
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Употребление кофе снижает риск развития Паркинсона даже у людей, генетически предрасположенных к этой болезни. К такому выводу пришли ученые из Американской академии неврологии, сообщает <a href="https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/aaon-eip092920.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">EurekAlert</a>.В исследовании приняли участие 188 человек с болезнью Паркинсона и 180 без нее, в каждой группе были люди с мутацией гена LRRK2, изменения в котором способствуют развитию недуга. Ученые сравнили содержание кофеина в крови испытуемых, а также какие вещества и в каком количестве вырабатывает организм при его усвоении.Результаты показали, что у людей с Паркинсоном концентрация кофеина в организме на 76% ниже, чем у здоровых людей. У больных с нормальной копией гена показатель оказался на 31% ниже. При этом обладатели мутировавшего гена с болезнью потребляли за день почти вдвое меньше кофеина, чем те, кто не болеет Паркинсоном.Исследователи отметили, что пока нельзя говорить с уверенностью, что кофе помогает людям с предрасположенностью к болезни ее избежать. По мнению ученых, необходимы дальнейшие исследования, хотя полученные результаты выглядят многообещающими.
https://ria.ru/20200930/vitamin-1577983444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
здоровье, общество

Назван снижающий риск развития Паркинсона продукт

19:33 01.10.2020
 
© Depositphotos / elena_nЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Depositphotos / elena_n
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Употребление кофе снижает риск развития Паркинсона даже у людей, генетически предрасположенных к этой болезни. К такому выводу пришли ученые из Американской академии неврологии, сообщает EurekAlert.
В исследовании приняли участие 188 человек с болезнью Паркинсона и 180 без нее, в каждой группе были люди с мутацией гена LRRK2, изменения в котором способствуют развитию недуга. Ученые сравнили содержание кофеина в крови испытуемых, а также какие вещества и в каком количестве вырабатывает организм при его усвоении.
Результаты показали, что у людей с Паркинсоном концентрация кофеина в организме на 76% ниже, чем у здоровых людей. У больных с нормальной копией гена показатель оказался на 31% ниже. При этом обладатели мутировавшего гена с болезнью потребляли за день почти вдвое меньше кофеина, чем те, кто не болеет Паркинсоном.
Исследователи отметили, что пока нельзя говорить с уверенностью, что кофе помогает людям с предрасположенностью к болезни ее избежать. По мнению ученых, необходимы дальнейшие исследования, хотя полученные результаты выглядят многообещающими.
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