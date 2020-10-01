https://ria.ru/20201001/parkinson-1578074042.html

Назван снижающий риск развития Паркинсона продукт

Употребление кофе снижает риск развития Паркинсона даже у людей, генетически предрасположенных к этой болезни. К такому выводу пришли ученые из Американской... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T19:33

2020-10-01T19:33

2020-10-01T19:33

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368002_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5eee15e8ae7c5db0c044b0b01ff330f5.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Употребление кофе снижает риск развития Паркинсона даже у людей, генетически предрасположенных к этой болезни. К такому выводу пришли ученые из Американской академии неврологии, сообщает <a href="https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/aaon-eip092920.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">EurekAlert</a>.В исследовании приняли участие 188 человек с болезнью Паркинсона и 180 без нее, в каждой группе были люди с мутацией гена LRRK2, изменения в котором способствуют развитию недуга. Ученые сравнили содержание кофеина в крови испытуемых, а также какие вещества и в каком количестве вырабатывает организм при его усвоении.Результаты показали, что у людей с Паркинсоном концентрация кофеина в организме на 76% ниже, чем у здоровых людей. У больных с нормальной копией гена показатель оказался на 31% ниже. При этом обладатели мутировавшего гена с болезнью потребляли за день почти вдвое меньше кофеина, чем те, кто не болеет Паркинсоном.Исследователи отметили, что пока нельзя говорить с уверенностью, что кофе помогает людям с предрасположенностью к болезни ее избежать. По мнению ученых, необходимы дальнейшие исследования, хотя полученные результаты выглядят многообещающими.

https://ria.ru/20200930/vitamin-1577983444.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество