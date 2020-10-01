Где водятся волшебники: памятник Гарри Поттеру в Лондоне
Памятник установили на площади Лестер-сквер в центре британской столицы.
Неподалеку отсюда находится кинотеатр, где в 2001 году состоялась мировая премьера саги о Гарри Поттере.
Неподалеку отсюда находится кинотеатр, где в 2001 году состоялась мировая премьера саги о Гарри Поттере.
Бронзовую скульптуру создал польский мастер Анджей Шимчик.
Работа запечатлела сцену из картины "Гарри Поттер и философский камень" в момент, когда ученик Хогвартса играет в квиддич.
Работа запечатлела сцену из картины "Гарри Поттер и философский камень" в момент, когда ученик Хогвартса играет в квиддич.
Скульптура Гарри Поттера станет частью проекта "Сцены на площади", посвященного знаковым фильмам столетия.
Скульптура Гарри Поттера станет частью проекта "Сцены на площади", посвященного знаковым фильмам столетия.
Все памятники были тщательно отобраны для продвижения кинематографа в Великобритании.
Все памятники были тщательно отобраны для продвижения кинематографа в Великобритании.
Скандал, развернувшийся в последнее время вокруг автора книг о волшебнике Джоан Роулинг, не повлиял на установку скульптуры.
Скандал, развернувшийся в последнее время вокруг автора книг о волшебнике Джоан Роулинг, не повлиял на установку скульптуры.
Роулинг не принимала участия в создании памятника и не извлечет выгоды из проекта, подчеркнули организаторы.
Роулинг не принимала участия в создании памятника и не извлечет выгоды из проекта, подчеркнули организаторы.