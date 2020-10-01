https://ria.ru/20201001/pamyatnik-1578045611.html

Где водятся волшебники: памятник Гарри Поттеру в Лондоне

В Лондоне открыли памятник мальчику-волшебнику Гарри Поттеру. Бронзовое воплощение любимого читателями и зрителями всего мира персонажа — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:37

2020-10-01T13:37

2020-10-01T13:40

гарри поттер

лондон

фото

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В Лондоне открыли памятник мальчику-волшебнику Гарри Поттеру. Бронзовое воплощение любимого читателями и зрителями всего мира персонажа — в фотоленте Ria.ru.

лондон

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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