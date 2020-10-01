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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/oshibka-1578033293.html
В центре Гамалеи назвали главную ошибку заболевших COVID-19
Главная ошибка заразившихся коронавирусом — это нежелание обращаться к врачу, заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:38
2020-10-01T09:58
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
ринат богданов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор зуев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Главная ошибка заразившихся коронавирусом — это нежелание обращаться к врачу, заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a>.Он призвал россиян не прибегать к самолечению.Он напомнил, что основным симптомом COVID-19 является отсутствие обоняния, однако это может говорить также о гриппе или острой респираторной вирусной инфекции.Угрожающие симптомыРанее врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> назвал симптомы новой коронавирусной инфекции, при которых необходимо ехать в больницу.По словам специалиста, поездка в медицинское учреждение необходима, если ощущается нарастающая одышка и кашель.В то же время в качестве примера он упомянул случай со своим знакомым, который решил при небольшой температуре сделать компьютерную томографию. Она показала затемнение на легких, что испугало его. В результате, однако, выяснилось, что мужчина полностью здоров.Болезни, ухудшающие прогнозЛюди, у которых есть заболевания из определенного списка, должны особенно строго соблюдать меры безопасности по профилактике заражения коронавирусом, поскольку они подвержены риску тяжелого течения COVID-19. Об этом предупредил главный внештатный невролог Минздрава Московской области <a href="http://ria.ru/person_rinat-bogdanov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Богданов</a>.В числе таких болезней он назвал, в частности, назвал рассеянный склероз, миастению и расстройства двигательной системы.По его словам, заболевания, при которых страдает дыхательная система, могут осложнять течение любых легочных патологий. Так, болезнями, которые осложняют течение новой коронавирусной инфекции, могут являться рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, патологическая мышечная слабость – миастения.Вторая группа – это пациенты с двигательными расстройствами, которые сопровождаются ограничением движений, — например, перенесшие инсульт, тяжелую черепно-мозговую травму и так далее.Обострение коронавирусной болезни может спровоцировать, например, застойная пневмония. В таком случае помочь пациенту сможет дыхательная гимнастика, надувание воздушных шариков, перкуссионный массаж с помощью постукиваний, а также максимально быстрое расширение двигательной активности.Однако, как отметил специалист, все это можно делать, в зависимости от самочувствия.Главные причины заболеваемостиВице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> ранее заявила, что основные причины заболеваемости коронавирусом в России — это участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима.По ее словам, именно эти причины упомянули 80-85% участников опросов, которые провели среди заболевших.Она напомнила, что к таким мерам относятся масочный режим, социальное дистанцирование и прочие меры безопасности.По ее словам, в последнее время в России суточный прирост заболеваемости коронавирусом вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения.Вице-премьер отметила, что с 21 сентября количество регистрируемых случаев заболевания COVID-19 выросло до 8 232.Основной прирост заболеваемости при этом наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Рост заболеваемости у людей старше 65 лет в России составил 2,6% и оценивается на данный момент в 21,5%. При этом заболеваемость среди детей выросла на 18,4%. При этом, уточнила она, "от 55% до 95% случаев — это бессимптомное течение заболевания или легкое проявление острой респираторной вирусной инфекции".Показатель распространения коронавируса составил 1,1, он за три недели повысился.Выход на платоЗамдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная ранее в эфире "<a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">России 24</a>" заявила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через пару недель.Она выразила надежду на то, что суточный показатель не превысит девяти тысяч заболевших.Пшеничная уточнила, что это зависит от сознательности и дисциплины граждан, как они будут соблюдать профилактические меры.По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8481 и достигло 1 176 286. При этом 958 257 человек выздоровели, 20 722 умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578032404.html
https://ria.ru/20200930/usloviya-1578012635.html
https://ria.ru/20200930/patent-1577999952.html
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александр мясников (врач), ринат богданов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

В центре Гамалеи назвали главную ошибку заболевших COVID-19

09:38 01.10.2020 (обновлено: 09:58 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Главная ошибка заразившихся коронавирусом — это нежелание обращаться к врачу, заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
Он призвал россиян не прибегать к самолечению.
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"Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет", — отметил Зуев в эфире "Национальной службы новостей".

Он напомнил, что основным симптомом COVID-19 является отсутствие обоняния, однако это может говорить также о гриппе или острой респираторной вирусной инфекции.

Угрожающие симптомы

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптомы новой коронавирусной инфекции, при которых необходимо ехать в больницу.
По словам специалиста, поездка в медицинское учреждение необходима, если ощущается нарастающая одышка и кашель.
В то же время в качестве примера он упомянул случай со своим знакомым, который решил при небольшой температуре сделать компьютерную томографию. Она показала затемнение на легких, что испугало его. В результате, однако, выяснилось, что мужчина полностью здоров.
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Болезни, ухудшающие прогноз

Люди, у которых есть заболевания из определенного списка, должны особенно строго соблюдать меры безопасности по профилактике заражения коронавирусом, поскольку они подвержены риску тяжелого течения COVID-19. Об этом предупредил главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов.
В числе таких болезней он назвал, в частности, назвал рассеянный склероз, миастению и расстройства двигательной системы.
"Риск тяжелого течения коронавируса, а соответственно, и смерти от него, выше у людей с так называемыми нейроиммунологическими заболеваниями. Это болезни, при которых собственная иммунная система поражает нервную систему – головной и спинной мозг, периферические нервы, поскольку в этом случае у пациента и так ослаблена иммунная система", — рассказал он РИА Новости.
По его словам, заболевания, при которых страдает дыхательная система, могут осложнять течение любых легочных патологий. Так, болезнями, которые осложняют течение новой коронавирусной инфекции, могут являться рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, патологическая мышечная слабость – миастения.
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Вторая группа – это пациенты с двигательными расстройствами, которые сопровождаются ограничением движений, — например, перенесшие инсульт, тяжелую черепно-мозговую травму и так далее.
"Дело в том, что в состоянии обездвиженности у человека повышается риск развития застойной пневмонии", – пояснил врач.
Обострение коронавирусной болезни может спровоцировать, например, застойная пневмония. В таком случае помочь пациенту сможет дыхательная гимнастика, надувание воздушных шариков, перкуссионный массаж с помощью постукиваний, а также максимально быстрое расширение двигательной активности.
Однако, как отметил специалист, все это можно делать, в зависимости от самочувствия.

Главные причины заболеваемости

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что основные причины заболеваемости коронавирусом в России — это участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима.
По ее словам, именно эти причины упомянули 80-85% участников опросов, которые провели среди заболевших.
"В этой связи я бы еще раз хотела продолжить то, о чем сказали вы вчера на президиуме государственного совета. Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, в начале мая этого года, то мы, конечно, жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем", — отметила Голикова.
Она напомнила, что к таким мерам относятся масочный режим, социальное дистанцирование и прочие меры безопасности.
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По ее словам, в последнее время в России суточный прирост заболеваемости коронавирусом вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения.
Вице-премьер отметила, что с 21 сентября количество регистрируемых случаев заболевания COVID-19 выросло до 8 232.
Основной прирост заболеваемости при этом наблюдается в Москве.
Рост заболеваемости у людей старше 65 лет в России составил 2,6% и оценивается на данный момент в 21,5%. При этом заболеваемость среди детей выросла на 18,4%. При этом, уточнила она, "от 55% до 95% случаев — это бессимптомное течение заболевания или легкое проявление острой респираторной вирусной инфекции".
Показатель распространения коронавируса составил 1,1, он за три недели повысился.

Выход на плато

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее в эфире "России 24" заявила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через пару недель.
Она выразила надежду на то, что суточный показатель не превысит девяти тысяч заболевших.
Пшеничная уточнила, что это зависит от сознательности и дисциплины граждан, как они будут соблюдать профилактические меры.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8481 и достигло 1 176 286. При этом 958 257 человек выздоровели, 20 722 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Ринат БогдановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ЗуевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
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