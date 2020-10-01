https://ria.ru/20201001/ogranicheniya-1578068589.html
Собянин рассказал, от чего зависит введение ограничений по коронавирусу
Московские власти пока не намерены вводить ограничения из-за COVID-19, все будет зависеть от поведения самих москвичей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:09
2020-10-01T18:09
2020-10-01T20:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Московские власти пока не намерены вводить ограничения из-за COVID-19, все будет зависеть от поведения самих москвичей, заявил мэр столицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a>.По его словам, если москвичи будут соблюдать предписания санитарных врачей, перейдут на дистанционную работу, будут соблюдать требования безопасности в трудовых коллективах, на предприятиях и в торговле, то "дай Бог этого не понадобится".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201001/udalenka-1578051365.html
Андроид Воробей
Ясно... Значит введут когда захотят.
13
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество