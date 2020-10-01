https://ria.ru/20201001/ogranicheniya-1578068589.html

Собянин рассказал, от чего зависит введение ограничений по коронавирусу

Московские власти пока не намерены вводить ограничения из-за COVID-19, все будет зависеть от поведения самих москвичей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:09

2020-10-01T18:09

2020-10-01T20:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Московские власти пока не намерены вводить ограничения из-за COVID-19, все будет зависеть от поведения самих москвичей, заявил мэр столицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a>.По его словам, если москвичи будут соблюдать предписания санитарных врачей, перейдут на дистанционную работу, будут соблюдать требования безопасности в трудовых коллективах, на предприятиях и в торговле, то "дай Бог этого не понадобится".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201001/udalenka-1578051365.html

Андроид Воробей Ясно... Значит введут когда захотят. 13

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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