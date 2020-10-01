https://ria.ru/20201001/ogranicheniya-1578067781.html
Собянин рассказал об ограничениях для концертных площадок в Москве
Ограничительные меры по коронавирусу по-прежнему действуют на концертных площадках Москвы, но так как они соблюдаются не везде, в городе был усилен контроль,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:03
2020-10-01T18:03
2020-10-01T18:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Ограничительные меры по коронавирусу по-прежнему действуют на концертных площадках <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, но так как они соблюдаются не везде, в городе был усилен контроль, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Концертные площадки ограничены по количеству людей... Там должна быть социальная дистанция между креслами, где-то 50%, не больше, должна быть заполняемость зала, и должны быть зрители в масках, но в настоящее время это далеко не так, поэтому мы активизировали рейды не только в торговле, но и в кинотеатрах, театрах, чтобы там наводить порядок", - сказал Собянин в эфире канала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">"Россия 24"</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201001/ogranicheniya-1578066284.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество