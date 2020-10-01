Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/odkb-1578074105.html
ОДКБ получила просьбу Еревана лишить Афганистан статуса наблюдателя
Обращение Национального собрания Армении об аннулировании статуса Афганистана как наблюдателя при ОДКБ поступило в Парламентскую ассамблею организации, сообщили РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T19:34
2020-10-01T20:39
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
одкб
афганистан
азербайджан
армения
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/91562/61/915626188_0:175:2935:1826_1400x0_80_0_0_1955bcbf21cb1cac36910dfff3bca546.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Обращение Национального собрания <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> об аннулировании статуса <a href="https://ria.ru/location_Afghanistan" target="_blank">Афганистана</a> как наблюдателя при <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollekt" target="_blank">ОДКБ</a> поступило в Парламентскую ассамблею организации, сообщили РИА Новости в секретариате ПА ОДКБ.Ранее на сайте парламента Армении сообщалось, что в ответ на заявления Афганистана о поддержке Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе Национальное собрание (парламент) Армении официально обратилось в секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ с предложением начать процесс лишения этой страны статуса наблюдателя в организации.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
https://ria.ru/20201001/armeniya-1578061713.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
13
афганистан
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/91562/61/915626188_134:0:2801:2000_1400x0_80_0_0_88935dbb029c5159ed359dbb7c4caf85.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одкб, афганистан, азербайджан, армения, безопасность, в мире

ОДКБ получила просьбу Еревана лишить Афганистан статуса наблюдателя

19:34 01.10.2020 (обновлено: 20:39 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Секретариата ОДКБ в Москве
Здание Секретариата ОДКБ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Обращение Национального собрания Армении об аннулировании статуса Афганистана как наблюдателя при ОДКБ поступило в Парламентскую ассамблею организации, сообщили РИА Новости в секретариате ПА ОДКБ.
Ранее на сайте парламента Армении сообщалось, что в ответ на заявления Афганистана о поддержке Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе Национальное собрание (парламент) Армении официально обратилось в секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ с предложением начать процесс лишения этой страны статуса наблюдателя в организации.

"Подтверждаем получение по электронной почте письма руководителя аппарата Национального собрания Республики Армения, в котором он просит задействовать механизм аннулирования статуса наблюдателя нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана в соответствии с положением о статусе наблюдателя при ПА ОДКБ. С соответствующим положением можно ознакомиться на официальном сайте", - сообщили агентству в секретариате ПА ОДКБ.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 16:55Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении рассказали о сбитых азербайджанских самолетах в Карабахе
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны
 
Обсудить13
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОДКБАфганистанАзербайджанАрменияБезопасностьВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния