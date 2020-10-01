https://ria.ru/20201001/odkb-1578074105.html

ОДКБ получила просьбу Еревана лишить Афганистан статуса наблюдателя

Обращение Национального собрания Армении об аннулировании статуса Афганистана как наблюдателя при ОДКБ поступило в Парламентскую ассамблею организации, сообщили РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T19:34

2020-10-01T19:34

2020-10-01T20:39

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

одкб

афганистан

азербайджан

армения

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Обращение Национального собрания <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> об аннулировании статуса <a href="https://ria.ru/location_Afghanistan" target="_blank">Афганистана</a> как наблюдателя при <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollekt" target="_blank">ОДКБ</a> поступило в Парламентскую ассамблею организации, сообщили РИА Новости в секретариате ПА ОДКБ.Ранее на сайте парламента Армении сообщалось, что в ответ на заявления Афганистана о поддержке Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе Национальное собрание (парламент) Армении официально обратилось в секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ с предложением начать процесс лишения этой страны статуса наблюдателя в организации.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.

https://ria.ru/20201001/armeniya-1578061713.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одкб, афганистан, азербайджан, армения, безопасность, в мире