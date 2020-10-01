Армения предложила лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ
ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Парламент Армении предложил лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ в ответ на поддержку им Азербайджана, сообщает в четверг сайт законодательного органа.
"В ответ на заявления Афганистана о поддержке турецко-азербайджанской агрессии (в Нагорном Карабахе – ред.) Национальное собрание (парламент) Армении официально обратился в секретариат Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности с предложением начать процесс лишения этой страны статуса наблюдателя в ОДКБ", - говорится в сообщении.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.