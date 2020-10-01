https://ria.ru/20201001/odkb-1578062311.html

Армения предложила лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ

Парламент Армении предложил лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ в ответ на поддержку им Азербайджана, сообщает в четверг сайт законодательного органа. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:02

2020-10-01T17:02

2020-10-01T17:02

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

одкб

афганистан

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Парламент <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> предложил лишить <a href="https://ria.ru/location_Afghanistan" target="_blank">Афганистан</a> статуса наблюдателя в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_koll" target="_blank">ОДКБ</a> в ответ на поддержку им Азербайджана, сообщает в четверг сайт законодательного органа.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабах</a> "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.

https://ria.ru/20200930/odkb-1578020886.html

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афганистан

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одкб, афганистан, азербайджан, армения, в мире