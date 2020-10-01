https://ria.ru/20201001/obval-rublya-1578020127.html

Только начало: чем закончится обвал рубля

На этой неделе рубль рекордно ослабел, достигнув многолетних минимумов. Аналитики не исключают: худшее впереди. Происходит все очень быстро, и российской валюте РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T08:00

2020-10-01T08:00

2020-10-01T10:07

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>На этой неделе рубль рекордно ослабел, достигнув многолетних минимумов. Аналитики не исключают: худшее впереди. Происходит все очень быстро, и российской валюте может не хватить запаса прочности, чтобы переломить тренд. Есть и другие прогнозы: настолько дешевый рубль — это ненадолго, после стремительного падения он вернется к летним значениям. ЦБ и госкомпании уже принимают меры, чтобы выровнять ситуацию. В чем причины обвала, удастся ли его сдержать и до каких уровней скатится национальная денежная единица — в материале РИА Новости.Лидер паденияНеделю российская валюта начала шокирующим антирекордом — 80 рублей за доллар и 93 за евро. За этим последовал незначительный отскок, но все равно курс выше психологически важных отметок. По сравнению с июнем — падение более чем на 15%.Аналитики обеспокоены. Несколько лет подряд в сентябре российская валюта укреплялась: после летних месяцев высокого спроса на доллар и евро со стороны предприятий и физлиц курс восстанавливался до весенних значений. Сейчас же понижающий тренд лишь усиливается.Как подчеркивает Андрей Хохрин, гендиректор ИК "Иволга Капитал", доллар тоже испытывал давление: его индекс DXY за июль — август снизился с 97 до 92 процентных пунктов. Но рубль падает самостоятельно, вне зависимости от "самочувствия" других валют.Не выдержалСложившаяся ситуация — результат сочетания нескольких факторов. Главные — снижение цен на энергоносители и коронавирусные опасения, вынуждающие инвесторов выходить из рисковых активов. Плюс общее ослабление потребительского спроса.Масла в огонь подлили санкционные риски и геополитика: инцидент с Алексеем Навальным, Белоруссия, конфликт между Арменией и Азербайджаном. Наконец, рынок нервируют приближающиеся президентские выборы в США. Обострение риторики понуждает инвесторов выводить из России активы и средства, ослабляя рубль."Выборы крайне беспокоят игроков рынка, так как от них во многом зависит мировой порядок на следующие четыре года, а текущая неопределенность повышает волатильность на биржах", — поясняет аналитик QBF Ксения Лапшина.Кроме того, ЦБ пока взял паузу в цикле снижения ключевой ставки, и у нерезидентов теперь гораздо меньше возможностей для заработка на российском госдолге."Иностранные инвесторы не покупают российскую валюту для приобретения ОФЗ, а ряд держателей облигаций избавляются от них, создавая дополнительный навес продаж рубля", — отмечает Андрей Хохрин из ИК "Иволга Капитал".Есть куда падатьЭксперты не исключают дальнейшего ослабления, вплоть до следующих психологических отметок 80 и 85 рублей к доллару, то есть еще примерно на десять процентов. Это может произойти быстро: тренд набрал большую силу.Рубль недооценен, так как рынок закладывает перспективу ужесточения карантинных ограничений и связанных с этим падением котировок нефти, снижением экспорта и сокращением сальдо счета текущих операций. Также над рублем дамокловым мечом висит риск санкций США и ЕС по Навальному и в связи с Белоруссией."Российская валюта вполне способна протестировать 85 рублей за доллар и 100 за евро", — подтверждает финансовый эксперт и инвестор Ян Марчинский.Вытряхнуть валютуВолатильностью национальной денежной единицы озаботился Банк России: регулятор продал на внутреннем рынке валюты на 2,5 миллиарда рублей. Аналитики, впрочем, сочли это недостаточным. Так, в Альфа-банке считают, что в результате общая динамика не изменится.Если бы регулятор сохранил опцию продажи 22 миллиардов в рамках сделки со Сбербанком, это обеспечило бы большую стабильность, указывают экономисты банка в обзоре.В течение всего четвертого квартала регулятор будет дополнительно продавать валюту на 2,9 миллиарда рублей в день, но и это вряд ли поможет: слишком мало. Например, в мае — июне Минфин реализовывал доллары и евро на десять-одиннадцать миллиардов рублей в день.Миссию по спасению рубля возложили и на госкомпании. По информации деловых СМИ, "Газпром", "Роснефть" и "Алроса" получили от правительства обновленную директиву по размеру валютных активов.Так уже действовали во время валютного кризиса в декабре 2014-го. Тогда власти решили, что именно нежелание государственных экспортеров расставаться с валютой способствовало обвалу рубля. Им велели за три месяца избавиться от "лишних" долларов и евро и вернуть резервы к уровню октября 2014 года.По мнению Александра Разуваева, в нынешней ситуации это неплохая идея. У "Сургутнефтегаза", например, валютная подушка — свыше 50 миллиардов долларов. Пусть переводят их в рубли и покупают ОФЗ, рассуждает аналитик.Что дальшеНаблюдатели констатируют: пока на укрепление рубля рассчитывать не стоит. Фундаментально он слабый, и этот тренд — долгосрочный. Чтобы переломить ситуацию, нужен стабильный рост цен на нефть, восстановление деловой активности и ВВП, снижение неопределенности с коронавирусом и санкционных рисков. В ближайшем будущем ничего подобного не предвидится. "В краткосрочной перспективе доллар может вернуться к 75-76 рублям, а евро — к 88-89, но июньские значения мы вряд ли увидим", — считает Ксения Лапшина из QBF.Впрочем, и говорить о том, что рубль так и останется дешевым, преждевременно. Велика вероятность того, что страна обойдется без повторного жесткого карантина и очередные западные санкции будут персональными, а не секторальными. В таком случае у рубля есть шанс к концу года вернуться к 70-75. Для 65-ти нужна нефть по 60 долларов, но это не ранее второго-третьего квартала 2021-го.

https://ria.ru/20200925/banki-1577701717.html

https://ria.ru/20200918/gosdolg-1577377752.html

https://ria.ru/20200922/stavka-1577591365.html

https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курс рубля, центральный банк рф (цб рф), евро, доллар, рубль, экономика