https://ria.ru/20201001/obstrel-1578060523.html

В Армении осудили обстрел журналистов в Карабахе

Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что осуждает обстрел журналистов в Нагорном Карабахе со стороны азербайджанских вооруженных сил. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:40

2020-10-01T16:40

2020-10-01T16:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арман татоян

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Омбудсмен Армении <a href="http://ria.ru/person_Arman_Tatojan/" target="_blank" data-auto="true">Арман Татоян</a> заявил, что осуждает обстрел журналистов в Нагорном Карабахе со стороны азербайджанских вооруженных сил.Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского Le Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. По данным Sputnik Армения, также в результате обстрела пострадал оператор телеканала "Армения". Армянское издание 24news заявило, что его репортер был ранен при ударе азербайджанских ВС в Нагорном Карабахе."По данным СМИ, 1 октября ранение в результате обстрела получили два журналиста французского Le Monde, репортер 24news и оператор ArmeniaTV, а представители некоторых СМИ оказались по целевым огнем", - говорится в заявлении омбудсмена, размещенном в Facebook.По его словам, под обстрел попала также машина, перевозившая журналистов Франс Пресс. "Члены группы были в специальной одежде с журналистскими отличительными знаками. На попавшей под обстрел машине также была надпись PRESS. Все это свидетельствует о неизбирательном нацеливании на гражданские населенные пункты. В случае с журналистами это заслуживает еще большего осуждения, так как они находятся под особой защитой", - заявил омбудсмен.Татоян добавил, что журналистская работа во время боевых действий или при вооруженных нападениях приобретает особую важность, так как является не только гарантией предоставления информации о сложившейся ситуации, но и защиты гражданских лиц.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

https://ria.ru/20201001/boeviki-1578059731.html

https://ria.ru/20201001/karabakh-1578059804.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арман татоян, азербайджан, армения, в мире