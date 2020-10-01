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Оператор телеканала "Армения" пострадал при обстреле в Карабахе
Оператор телеканала "Армения" Арам Григорян получил ранения в результате обстрела вооруженных сил Азербайджана, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:35
2020-10-01T13:51
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости.</strong> Оператор телеканала "Армения" Арам Григорян получил ранения в результате обстрела вооруженных сил Азербайджана, передает <a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank">Sputnik Армения</a>."Оператор телеканала "Армения" Арам Григорян также получил ранения в результате обстрела ВС Азербайджана, сообщил координатор Единого армянского информационного центра Ованнес Мовсисян", - пишет Sputnik.Как добавляет агентство, подробности о его состоянии сообщила и коллега, телеведущая канала Эрна Элизбарян. Она отметила, что ранение легкое.Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского Le Monde пострадали при бомбежке в Карабахе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.<a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank">Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;</a>
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/mid-karabakh-1578022275.html
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азербайджан, армения, в мире

Оператор телеканала "Армения" пострадал при обстреле в Карабахе

13:35 01.10.2020 (обновлено: 13:51 01.10.2020)
 
© Фото : Министерство обороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Министерство обороны Азербайджана
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ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Оператор телеканала "Армения" Арам Григорян получил ранения в результате обстрела вооруженных сил Азербайджана, передает Sputnik Армения.
"Оператор телеканала "Армения" Арам Григорян также получил ранения в результате обстрела ВС Азербайджана, сообщил координатор Единого армянского информационного центра Ованнес Мовсисян", - пишет Sputnik.
Как добавляет агентство, подробности о его состоянии сообщила и коллега, телеведущая канала Эрна Элизбарян. Она отметила, что ранение легкое.
Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского Le Monde пострадали при бомбежке в Карабахе.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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