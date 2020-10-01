https://ria.ru/20201001/neft-1578070231.html

Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель

Мировые цены на нефть продолжают падение, следует из данных торгов. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:21

2020-10-01T18:21

2020-10-01T18:58

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт</strong> —<strong> РИА Новости.</strong> Мировые цены на нефть продолжают падение, следует из данных торгов.Так, к 18:24 (мск) североморская нефтяная смесь марки Brent с поставками в декабре подешевела на 5,3%, до 40,06 доллара за баррель. Минутами ранее ее стоимость уже достигала 39,95 доллара за баррель. Цены на нефть марки WTI с поставками в ноябре упали на 6,07%, до 37,78 доллара за баррель. Котировки опустились ниже 40 и ниже 38 долларов за баррель соответственно впервые с 15 сентября.Эксперты связывают это с ростом заболеваемости COVID-19, поскольку вторая волна коронавируса создает риски для экономики и, соответственно, спроса на сырье.Также трейдеры обратили внимание на сообщения СМИ о том, что добыча нефти в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> восстанавливается ускоренными темпами, увеличившись до 270 тысяч баррелей в сутки. Хотя еще в понедельник Блумберг заявлял, что показатель составляет около 150 тысяч баррелей в день.

https://ria.ru/20201001/neft-1578063740.html

https://ria.ru/20201001/dollar-1578034816.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, brent, экономика