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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201001/neft-1578070231.html
Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель
Мировые цены на нефть продолжают падение, следует из данных торгов. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:21
2020-10-01T18:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт</strong> —<strong> РИА Новости.</strong> Мировые цены на нефть продолжают падение, следует из данных торгов.Так, к 18:24 (мск) североморская нефтяная смесь марки Brent с поставками в декабре подешевела на 5,3%, до 40,06 доллара за баррель. Минутами ранее ее стоимость уже достигала 39,95 доллара за баррель. Цены на нефть марки WTI с поставками в ноябре упали на 6,07%, до 37,78 доллара за баррель. Котировки опустились ниже 40 и ниже 38 долларов за баррель соответственно впервые с 15 сентября.Эксперты связывают это с ростом заболеваемости COVID-19, поскольку вторая волна коронавируса создает риски для экономики и, соответственно, спроса на сырье.Также трейдеры обратили внимание на сообщения СМИ о том, что добыча нефти в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> восстанавливается ускоренными темпами, увеличившись до 270 тысяч баррелей в сутки. Хотя еще в понедельник Блумберг заявлял, что показатель составляет около 150 тысяч баррелей в день.
https://ria.ru/20201001/neft-1578063740.html
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цены на нефть, brent, экономика

Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель

18:21 01.10.2020 (обновлено: 18:58 01.10.2020)
 
© AP Photo / Charlie RiedelНефтяная насосная станция
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают падение, следует из данных торгов.
Так, к 18:24 (мск) североморская нефтяная смесь марки Brent с поставками в декабре подешевела на 5,3%, до 40,06 доллара за баррель. Минутами ранее ее стоимость уже достигала 39,95 доллара за баррель.
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Эксперты связывают это с ростом заболеваемости COVID-19, поскольку вторая волна коронавируса создает риски для экономики и, соответственно, спроса на сырье.
Также трейдеры обратили внимание на сообщения СМИ о том, что добыча нефти в Ливии восстанавливается ускоренными темпами, увеличившись до 270 тысяч баррелей в сутки. Хотя еще в понедельник Блумберг заявлял, что показатель составляет около 150 тысяч баррелей в день.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЭкономика
 
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