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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201001/neft-1578064147.html
Цены на нефть резко пошли вниз
Мировые цены на нефть падают на 5-6% в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:26
2020-10-01T18:09
ливия
сша
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мировые цены на нефть падают на 5-6% в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18.02 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> снижалась на 4,96%, до 40,2 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 5,74%, до 37,91 доллара за баррель.Падение котировок заметно ускорилось после публикации слабой статистики по индексу деловой активности в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Показатель в сентябре неожиданно снизился до 55,4% при прогнозе роста до 56,4%. Слабая статистика по США усиливает опасения инвесторов относительно состояния мировой экономики, которая, еще не успев оправится после коронавируса, находится под угрозой повторного спада из-за вероятности возникновения второй волны заражений."Стало очевидно, что вирус не локализован. Число случаев инфицирования растет, число погибших в мире превысило 1 миллион, и мир снова становится мрачным", - сказал агентству Рейтер аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga).Заметное давление на котировки также оказали сообщения СМИ о том, что добыча нефти в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> выросла до 270 тысяч баррелей в сутки, что создает риски переизбытка сырья на рынке. В понедельник, 28 сентября, агентство Блумберг сообщало о том, что добыча нефти Ливией составляет около 150 тысяч баррелей в день.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/prirodnyy-gaz-1577972450.html
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ливия, сша, цены на нефть, brent, экономика

Цены на нефть резко пошли вниз

17:26 01.10.2020 (обновлено: 18:09 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть падают на 5-6% в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.02 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,96%, до 40,2 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 5,74%, до 37,91 доллара за баррель.
Падение котировок заметно ускорилось после публикации слабой статистики по индексу деловой активности в США. Показатель в сентябре неожиданно снизился до 55,4% при прогнозе роста до 56,4%. Слабая статистика по США усиливает опасения инвесторов относительно состояния мировой экономики, которая, еще не успев оправится после коронавируса, находится под угрозой повторного спада из-за вероятности возникновения второй волны заражений.
"Стало очевидно, что вирус не локализован. Число случаев инфицирования растет, число погибших в мире превысило 1 миллион, и мир снова становится мрачным", - сказал агентству Рейтер аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga).
Заметное давление на котировки также оказали сообщения СМИ о том, что добыча нефти в Ливии выросла до 270 тысяч баррелей в сутки, что создает риски переизбытка сырья на рынке. В понедельник, 28 сентября, агентство Блумберг сообщало о том, что добыча нефти Ливией составляет около 150 тысяч баррелей в день.
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЛивияСШАЦены на нефтьBrentЭкономика
 
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