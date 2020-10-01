Цены на нефть резко пошли вниз
17:26 01.10.2020 (обновлено: 18:09 01.10.2020)
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть падают на 5-6% в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.02 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,96%, до 40,2 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 5,74%, до 37,91 доллара за баррель.
Падение котировок заметно ускорилось после публикации слабой статистики по индексу деловой активности в США. Показатель в сентябре неожиданно снизился до 55,4% при прогнозе роста до 56,4%. Слабая статистика по США усиливает опасения инвесторов относительно состояния мировой экономики, которая, еще не успев оправится после коронавируса, находится под угрозой повторного спада из-за вероятности возникновения второй волны заражений.
"Стало очевидно, что вирус не локализован. Число случаев инфицирования растет, число погибших в мире превысило 1 миллион, и мир снова становится мрачным", - сказал агентству Рейтер аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga).
Заметное давление на котировки также оказали сообщения СМИ о том, что добыча нефти в Ливии выросла до 270 тысяч баррелей в сутки, что создает риски переизбытка сырья на рынке. В понедельник, 28 сентября, агентство Блумберг сообщало о том, что добыча нефти Ливией составляет около 150 тысяч баррелей в день.
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