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Российская нефть Urals в сентябре подешевела в полтора раза
Стоимость российской нефти Urals в сентябре опустилась до 40,91 доллара за баррель, сообщило Министерство финансов. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:18
2020-10-01T18:11
цены на нефть
urals
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Стоимость российской нефти <a href="http://ria.ru/product_Urals/" target="_blank" data-auto="true">Urals</a> в сентябре опустилась до 40,91 доллара за баррель, сообщило Министерство финансов.По сравнению с прошлогодними показателями (61,06 доллара за баррель) ее цена снизилась в полтора раза. При этом к августу 2019-го стоимость Urals упала на восемь процентов, к сентябрю — на 33%.Как отмечают в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфине</a>, в прошлом месяце российская нефть в среднем стоила 44,51 доллара за баррель. При этом после апрельского антирекорда — 18,22 доллара за баррель — эталон непрерывно дорожал.Средняя цена Urals с начала года составила 40,84 доллара за баррель, в аналогичный период 2019-го она была на уровне 64,15 доллара за баррель. В прошлом году ее средняя стоимость оказалась на отметке 63,59 доллара за баррель.
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цены на нефть, urals, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Российская нефть Urals в сентябре подешевела в полтора раза

17:18 01.10.2020 (обновлено: 18:11 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals в сентябре опустилась до 40,91 доллара за баррель, сообщило Министерство финансов.
По сравнению с прошлогодними показателями (61,06 доллара за баррель) ее цена снизилась в полтора раза. При этом к августу 2019-го стоимость Urals упала на восемь процентов, к сентябрю — на 33%.
Как отмечают в Минфине, в прошлом месяце российская нефть в среднем стоила 44,51 доллара за баррель. При этом после апрельского антирекорда — 18,22 доллара за баррель — эталон непрерывно дорожал.
Средняя цена Urals с начала года составила 40,84 доллара за баррель, в аналогичный период 2019-го она была на уровне 64,15 доллара за баррель. В прошлом году ее средняя стоимость оказалась на отметке 63,59 доллара за баррель.
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Цены на нефтьUralsМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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