https://ria.ru/20201001/neft-1578063740.html

Российская нефть Urals в сентябре подешевела в полтора раза

Стоимость российской нефти Urals в сентябре опустилась до 40,91 доллара за баррель, сообщило Министерство финансов. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:18

2020-10-01T17:18

2020-10-01T18:11

цены на нефть

urals

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Стоимость российской нефти <a href="http://ria.ru/product_Urals/" target="_blank" data-auto="true">Urals</a> в сентябре опустилась до 40,91 доллара за баррель, сообщило Министерство финансов.По сравнению с прошлогодними показателями (61,06 доллара за баррель) ее цена снизилась в полтора раза. При этом к августу 2019-го стоимость Urals упала на восемь процентов, к сентябрю — на 33%.Как отмечают в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфине</a>, в прошлом месяце российская нефть в среднем стоила 44,51 доллара за баррель. При этом после апрельского антирекорда — 18,22 доллара за баррель — эталон непрерывно дорожал.Средняя цена Urals с начала года составила 40,84 доллара за баррель, в аналогичный период 2019-го она была на уровне 64,15 доллара за баррель. В прошлом году ее средняя стоимость оказалась на отметке 63,59 доллара за баррель.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/prirodnyy-gaz-1577972450.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, urals, министерство финансов рф (минфин россии), экономика