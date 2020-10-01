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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/natsmenshinstva-1578072865.html
В Карабахе призвали нацменьшинства Азербайджана не участвовать в боях
Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвал национальные меньшинства Азербайджана не участвовать в боевых действиях на линии соприкосновения. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T19:06
2020-10-01T19:50
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Парламент непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a> призвал национальные меньшинства Азербайджана не участвовать в боевых действиях на линии соприкосновения.Уехавшим из <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> и не желающим участвовать в боевых действиях карабахский парламент пообещал помощь соответствующих структур армянской диаспоры в различных странах."Находясь на передовой, старайтесь избегать активных боевых действий, а по возможности - сдаться представителям вооруженных сил Арцаха…. Сразу после сдачи в плен, заявив о своей принадлежности к коренному народу Азербайджана, человек перестанет считаться частным военнопленным, и будет принят в качестве гостя… Желающим покинуть Арцах будет оказана соответствующая помощь, включая предоставление необходимых документов для безопасного перехода в третью страну и поселения там", - говорится в сообщении.В парламенте добавили, что в качестве свидетельства "дружественного и не враждебного отношения к коренным народам Азербайджана" Карабах готов без каких-либо предварительных условий передать родственникам тела погибших представителей нацменьшинств.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
https://ria.ru/20201001/pogibshie-1578037895.html
https://ria.ru/20201001/armeniya-1578064081.html
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нагорно-карабахская республика
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе призвали нацменьшинства Азербайджана не участвовать в боях

19:06 01.10.2020 (обновлено: 19:50 01.10.2020)
 
© Фото : Министерство обороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Министерство обороны Азербайджана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвал национальные меньшинства Азербайджана не участвовать в боевых действиях на линии соприкосновения.

"Мы обращаемся к коренным народам Азербайджана - лезгинам, талышам, аварцам, татам, удинам, цахурам, ингилойцам, рутулам, шахдагам и курдам, находящимся на грани ассимиляции. Всеми возможными способами избегайте призыва на военную службу, выезда на передовую и участия в военной агрессии против народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), в том числе пытаясь покинуть территорию Азербайджана", - говорится в заявлении, размещенном на странице парламента в Facebook.

Уехавшим из Азербайджана и не желающим участвовать в боевых действиях карабахский парламент пообещал помощь соответствующих структур армянской диаспоры в различных странах.
"Находясь на передовой, старайтесь избегать активных боевых действий, а по возможности - сдаться представителям вооруженных сил Арцаха…. Сразу после сдачи в плен, заявив о своей принадлежности к коренному народу Азербайджана, человек перестанет считаться частным военнопленным, и будет принят в качестве гостя… Желающим покинуть Арцах будет оказана соответствующая помощь, включая предоставление необходимых документов для безопасного перехода в третью страну и поселения там", - говорится в сообщении.
Разрушения в результате азербайджанской бомбардировки в городе Мартакерт - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 11:16Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Карабах заявил о большом числе погибших среди нацменьшинств Азербайджана
В парламенте добавили, что в качестве свидетельства "дружественного и не враждебного отношения к коренным народам Азербайджана" Карабах готов без каких-либо предварительных условий передать родственникам тела погибших представителей нацменьшинств.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Осколки мирной жизни: последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

Женщина показывает выбитые окна в результате обстрелов общины Иванян Нагорного Карабаха
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Одна из ракет попала в жилой дом.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

Мужчина показывает дом, поврежденный в результате обстрела по общине Иванян Нагорного Карабаха
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

Поврежденный дом в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

Поврежденная крыша в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха.
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

Перейти в фотобанк
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

Перейти в фотобанк
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 17:25Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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