В Карабахе призвали нацменьшинства Азербайджана не участвовать в боях

<strong>ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Парламент непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a> призвал национальные меньшинства Азербайджана не участвовать в боевых действиях на линии соприкосновения.Уехавшим из <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> и не желающим участвовать в боевых действиях карабахский парламент пообещал помощь соответствующих структур армянской диаспоры в различных странах."Находясь на передовой, старайтесь избегать активных боевых действий, а по возможности - сдаться представителям вооруженных сил Арцаха…. Сразу после сдачи в плен, заявив о своей принадлежности к коренному народу Азербайджана, человек перестанет считаться частным военнопленным, и будет принят в качестве гостя… Желающим покинуть Арцах будет оказана соответствующая помощь, включая предоставление необходимых документов для безопасного перехода в третью страну и поселения там", - говорится в сообщении.В парламенте добавили, что в качестве свидетельства "дружественного и не враждебного отношения к коренным народам Азербайджана" Карабах готов без каких-либо предварительных условий передать родственникам тела погибших представителей нацменьшинств.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
https://ria.ru/20201001/pogibshie-1578037895.html
https://ria.ru/20201001/armeniya-1578064081.html
Ka Tana
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ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвал национальные меньшинства Азербайджана не участвовать в боевых действиях на линии соприкосновения.
"Мы обращаемся к коренным народам Азербайджана - лезгинам, талышам, аварцам, татам, удинам, цахурам, ингилойцам, рутулам, шахдагам и курдам, находящимся на грани ассимиляции. Всеми возможными способами избегайте призыва на военную службу, выезда на передовую и участия в военной агрессии против народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), в том числе пытаясь покинуть территорию Азербайджана", - говорится в заявлении, размещенном на странице парламента в Facebook.
Уехавшим из Азербайджана и не желающим участвовать в боевых действиях карабахский парламент пообещал помощь соответствующих структур армянской диаспоры в различных странах.
"Находясь на передовой, старайтесь избегать активных боевых действий, а по возможности - сдаться представителям вооруженных сил Арцаха…. Сразу после сдачи в плен, заявив о своей принадлежности к коренному народу Азербайджана, человек перестанет считаться частным военнопленным, и будет принят в качестве гостя… Желающим покинуть Арцах будет оказана соответствующая помощь, включая предоставление необходимых документов для безопасного перехода в третью страну и поселения там", - говорится в сообщении.
В парламенте добавили, что в качестве свидетельства "дружественного и не враждебного отношения к коренным народам Азербайджана" Карабах готов без каких-либо предварительных условий передать родственникам тела погибших представителей нацменьшинств.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
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