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МЧС хочет закрывать больницы и школы за повторные нарушения
МЧС России хочет, чтобы в новом КоАП было прописано право ведомства через суд приостанавливать работу таких социальных объектов, как детсады, больницы и школы,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:41
2020-10-01T12:41
ринат еникеев
здоровье - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России хочет, чтобы в новом КоАП было прописано право ведомства через суд приостанавливать работу таких социальных объектов, как детсады, больницы и школы, за повторные нарушения пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью, сообщил в ходе пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС <a href="http://ria.ru/person_Rinat_Enikeev/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Еникеев</a>."Приостанавливать за повторное правонарушение. Сегодня есть право приостановки на третий раз только, за повторное неисполнение предписания. А мы бы все-таки хотели за повторное неисполнение, правонарушений, посягающих на жизнь и здоровье людей", - сказал Еникеев."По представлению инспектора районный суд должен иметь право назначить приостановление деятельности объектов, только которые относятся к категории чрезвычайно высокой, высокой и значительной категории риска", - добавил он.По его словам, к этим объектам относятся, например, детские сады, школы, больницы, торговые центры вместимостью выше 1500 человек.
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ринат еникеев, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

МЧС хочет закрывать больницы и школы за повторные нарушения

12:41 01.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Балашов Огнетушители
Огнетушители - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Антон Балашов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. МЧС России хочет, чтобы в новом КоАП было прописано право ведомства через суд приостанавливать работу таких социальных объектов, как детсады, больницы и школы, за повторные нарушения пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью, сообщил в ходе пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.
"Приостанавливать за повторное правонарушение. Сегодня есть право приостановки на третий раз только, за повторное неисполнение предписания. А мы бы все-таки хотели за повторное неисполнение, правонарушений, посягающих на жизнь и здоровье людей", - сказал Еникеев.
"По представлению инспектора районный суд должен иметь право назначить приостановление деятельности объектов, только которые относятся к категории чрезвычайно высокой, высокой и значительной категории риска", - добавил он.
По его словам, к этим объектам относятся, например, детские сады, школы, больницы, торговые центры вместимостью выше 1500 человек.
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Ринат ЕникеевЗдоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
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