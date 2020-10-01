https://ria.ru/20201001/narusheniya-1578043945.html

МЧС хочет закрывать больницы и школы за повторные нарушения

МЧС России хочет, чтобы в новом КоАП было прописано право ведомства через суд приостанавливать работу таких социальных объектов, как детсады, больницы и школы,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:41

2020-10-01T12:41

2020-10-01T12:41

ринат еникеев

здоровье - общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России хочет, чтобы в новом КоАП было прописано право ведомства через суд приостанавливать работу таких социальных объектов, как детсады, больницы и школы, за повторные нарушения пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью, сообщил в ходе пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС <a href="http://ria.ru/person_Rinat_Enikeev/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Еникеев</a>."Приостанавливать за повторное правонарушение. Сегодня есть право приостановки на третий раз только, за повторное неисполнение предписания. А мы бы все-таки хотели за повторное неисполнение, правонарушений, посягающих на жизнь и здоровье людей", - сказал Еникеев."По представлению инспектора районный суд должен иметь право назначить приостановление деятельности объектов, только которые относятся к категории чрезвычайно высокой, высокой и значительной категории риска", - добавил он.По его словам, к этим объектам относятся, например, детские сады, школы, больницы, торговые центры вместимостью выше 1500 человек.

https://ria.ru/20200930/moskva-1577980198.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат еникеев, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество