https://ria.ru/20201001/mukran-1578080779.html
Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
Трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких месяцев непрерывного простоя вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы "Северного потока — 2", где... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T23:47
2020-10-01T23:47
2020-10-02T02:13
академик черский (судно)
северный поток — 2
германия
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких месяцев непрерывного простоя вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.Хотя судно удаляется от порта, точкой прибытия в системе Marine Traffic вновь значится Мукран. По данным системы Myshiptracking, обратное прибытие в порт Мукран запланировано на 8 мая 2021 года.Спустя несколько часов, судно остается в незначительной удаленности от порта, но его движение прекратилось.Ранее в четверг власти Дании выдали компании <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank">Nord Stream 2 AG</a> разрешение на эксплуатацию газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северный поток — 2</a>". Речь идет об участке на датском континентальном шельфе."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>.Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. Сейчас в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> обсуждают очередное расширение ограничительных мер против магистрали.Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности.
https://ria.ru/20201001/potok-1578049709.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
Вацлав Петров
На второе кругосветное плавание за год пошел.
18
24
германия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
академик черский (судно), северный поток — 2, германия, экономика
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких месяцев непрерывного простоя вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
Хотя судно удаляется от порта, точкой прибытия в системе Marine Traffic вновь значится Мукран. По данным системы Myshiptracking, обратное прибытие в порт Мукран запланировано на 8 мая 2021 года.
Спустя несколько часов, судно остается в незначительной удаленности от порта, но его движение прекратилось.
Ранее в четверг власти Дании выдали компании Nord Stream 2 AG
разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2
". Речь идет об участке на датском континентальном шельфе.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России
через Балтийское море
до Германии
.
Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. Сейчас в США
обсуждают очередное расширение ограничительных мер против магистрали.
Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности.