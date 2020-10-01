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https://ria.ru/20201001/mukran-1578080779.html
Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
Трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких месяцев непрерывного простоя вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы "Северного потока — 2", где... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T23:47
2020-10-02T02:13
академик черский (судно)
северный поток — 2
германия
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких месяцев непрерывного простоя вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.Хотя судно удаляется от порта, точкой прибытия в системе Marine Traffic вновь значится Мукран. По данным системы Myshiptracking, обратное прибытие в порт Мукран запланировано на 8 мая 2021 года.Спустя несколько часов, судно остается в незначительной удаленности от порта, но его движение прекратилось.Ранее в четверг власти Дании выдали компании <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank">Nord Stream 2 AG</a> разрешение на эксплуатацию газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северный поток — 2</a>". Речь идет об участке на датском континентальном шельфе."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>.Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. Сейчас в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> обсуждают очередное расширение ограничительных мер против магистрали.Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности.
https://ria.ru/20201001/potok-1578049709.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
На второе кругосветное плавание за год пошел.
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германия
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академик черский (судно), северный поток — 2, германия, экономика

Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта

23:47 01.10.2020 (обновлено: 02:13 02.10.2020)
 
© REUTERS / Hannibal HanschkeРоссийское трубоукладочное судно "Академик Черский", которое может быть использовано для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2 Балтийское море"
Российское трубоукладочное судно Академик Черский, которое может быть использовано для завершения строительства газопровода Северный поток - 2 Балтийское море - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких месяцев непрерывного простоя вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
Хотя судно удаляется от порта, точкой прибытия в системе Marine Traffic вновь значится Мукран. По данным системы Myshiptracking, обратное прибытие в порт Мукран запланировано на 8 мая 2021 года.
Спустя несколько часов, судно остается в незначительной удаленности от порта, но его движение прекратилось.
Ранее в четверг власти Дании выдали компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". Речь идет об участке на датском континентальном шельфе.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 14:10
Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока — 2" на своем шельфе
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение ограничительных мер против магистрали.
Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
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Академик Черский (судно)Северный поток — 2ГерманияЭкономика
 
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