https://ria.ru/20201001/moskva-1578065540.html

Собянин предупредил о возможном росте случаев COVID-19 в Москве

Число выявленных заболевших коронавирусом в Москве в ближайшее время может приблизиться к 3 тысячам человек в сутки, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:40

2020-10-01T17:40

2020-10-01T17:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871346_0:98:3070:1824_1400x0_80_0_0_27cd4eaf90bc4caf9af2b0da0f546af4.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных заболевших коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в ближайшее время может приблизиться к 3 тысячам человек в сутки, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Динамика развития явная, серьезная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к трем тысячам в сутки", - сказал Собянин в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">Россия 24</a>", говоря о ситуации с распространением коронавируса в столице.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578065058.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва