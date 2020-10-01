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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201001/moskva-1578034570.html
Москва продлила сроки подачи заявок на субсидии для развития производства
Москва продлила на месяц - до 30 октября - срок подачи заявок промышленными предприятиями на получение субсидии для развития производства, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:13
2020-10-01T10:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости</strong>. Москва продлила на месяц - до 30 октября - срок подачи заявок промышленными предприятиями на получение субсидии для развития производства, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Вице-мэр напомнил, что субсидии из городского бюджета на развитие производства московские промпредприятия получают с 2012 года. За это время поддержка была оказана более 100 компаниям на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Средства от субсидий компании могут направить на возмещение затрат по лизингу, оплате процентов по кредиту на приобретение оборудования или на техприсоединение к инженерным сетям. Так, по данным пресс-службы, из восьми предприятий, заявки которых были одобрены в нынешнем году, шесть направят средства на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей, еще два – на уплату процентов по кредитам и частичное возмещение расходов по присоединению к электросетям."Максимальный размер субсидии для одного предприятия составляет 200 миллионов рублей в год, сумма предусмотрена на оплату процентов по кредитам на приобретение оборудования. До 100 миллионов рублей в год выдаются на возмещение части расходов по лизингу, а также на компенсацию почти половины затрат по присоединению объектов к системам инженерно-технического обеспечения или увеличению их технологических мощностей", − уточнил руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a>, которого цитирует пресс-служба.Заявки на субсидии, поданные соискателями, рассматриваются Отраслевой комиссией по финансовой поддержке организаций, осуществляющих деятельность в инвестиционной и промышленной сферах. Подача заявок возможна через автоматизированную информационную систему "Управление инвестиционной деятельностью": для этого нужно зарегистрироваться и создать личный кабинет <a href="https://investmoscow.ru" target="_blank">на сайте</a>.
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РИА Новости
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александр прохоров, москва

Москва продлила сроки подачи заявок на субсидии для развития производства

10:13 01.10.2020
 
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Открытие фонтанов в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Москва продлила на месяц - до 30 октября - срок подачи заявок промышленными предприятиями на получение субсидии для развития производства, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"С начала 2020 года уже одобрены заявки на субсидии 8 столичных производителей на общую сумму 146 миллионов рублей. Это предприятия пищевой промышленности, производители высокотехнологичной продукции, книг, электроизделий, пластиковой упаковки. Такая мера поддержки оказывает реальную помощь и в этом году особенно востребована промышленниками, в связи с чем срок подачи заявок был продлен на месяц, до 30 октября включительно", - рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Вице-мэр напомнил, что субсидии из городского бюджета на развитие производства московские промпредприятия получают с 2012 года. За это время поддержка была оказана более 100 компаниям на общую сумму 2,6 миллиарда рублей.
Средства от субсидий компании могут направить на возмещение затрат по лизингу, оплате процентов по кредиту на приобретение оборудования или на техприсоединение к инженерным сетям. Так, по данным пресс-службы, из восьми предприятий, заявки которых были одобрены в нынешнем году, шесть направят средства на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей, еще два – на уплату процентов по кредитам и частичное возмещение расходов по присоединению к электросетям.
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"Максимальный размер субсидии для одного предприятия составляет 200 миллионов рублей в год, сумма предусмотрена на оплату процентов по кредитам на приобретение оборудования. До 100 миллионов рублей в год выдаются на возмещение части расходов по лизингу, а также на компенсацию почти половины затрат по присоединению объектов к системам инженерно-технического обеспечения или увеличению их технологических мощностей", − уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба.
Заявки на субсидии, поданные соискателями, рассматриваются Отраслевой комиссией по финансовой поддержке организаций, осуществляющих деятельность в инвестиционной и промышленной сферах. Подача заявок возможна через автоматизированную информационную систему "Управление инвестиционной деятельностью": для этого нужно зарегистрироваться и создать личный кабинет на сайте.
 
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
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