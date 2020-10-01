https://ria.ru/20201001/monde-1578057858.html

Франция направит самолет за раненными в Нагорном Карабахе журналистами

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что за журналистами газеты Monde, которые были ранены в четверг в Нагорном Карабахе, вылетит самолет для их... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:04

2020-10-01T16:04

2020-10-01T16:04

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

эммануэль макрон

le monde (газета)

франция

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> заявил, что за журналистами газеты Monde, которые были ранены в четверг в Нагорном Карабахе, вылетит самолет для их транспортировки во Францию.Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского издания Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. Позднее сообщалось, что состояние одного из пострадавших журналистов тяжелое, его оперируют в Степанакерте - столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики."Санитарный самолет готов к вылету. Мы делаем все, чтобы стабилизировать состояние раненых на месте до их эвакуации", - сказал Макрон, прибывший на саммит ЕС в Брюсселе.Он выразил слова поддержки журналисту и фотографу издания, которые пострадали в Карабахе, и всему коллективу газеты.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.

https://ria.ru/20201001/karabakh-1578052309.html

https://ria.ru/20201001/azerbaydzhan-1578050875.html

франция

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, эммануэль макрон, le monde (газета), франция, сша, азербайджан, армения, в мире