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Главные премьеры Московского кинофестиваля

С шахматной рассадкой, масками и перчатками в залах — несмотря на пандемию, 42-й Московский международный кинофестиваль открывается. Не все иностранные гости... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T08:00

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>С шахматной рассадкой, масками и перчатками в залах — несмотря на пандемию, 42-й Московский международный кинофестиваль открывается. Не все иностранные гости смогут приехать, в основном конкурсе много отечественных картин, билетов для зрителей меньше (из-за социальной дистанции), но попробовать попасть на показы стоит. Тем более что не все фильмы доберутся до широкого проката, а среди них много достойных внимания. Рассказываем о самых интересных и ожидаемых.Приключения на конькахОткроет ММКФ историческая сказка о стремлении к мечте — "Серебряные коньки" Михаила Локшина.Действие происходит в зимнем Петербурге на рубеже XIX-XX веков, актерский состав — звездный, а первоисточником послужил одноименный американский роман Мэри Мэйпс Додж.Главный герой Матвей (Федор Федотов) — сын фонарщика, чье основное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки. Из-за нелепого опоздания он теряет работу, но знакомится с группой карманников, обворовывающих петербуржцев на замерзших каналах города.Вскоре Матвей встречает Алису (София Присс), дочь состоятельного сановника, которая хочет стать ученым. У каждого из них — своя (и как будто недостижимая) мечта, но вместе они попытаются достичь желаемого, а помогает им волшебный Петербург.В фильме-празднике с потрясающими историческими костюмами также снялись Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Юра Борисов. В прокат лента должна выйти 10 декабря, но окунуться в рождественскую атмосферу можно уже сейчас.Корейская дружбаЮжнокорейский режиссер Ким Ки Дук, похоже, стал постоянным участником ММКФ: в прошлом году он возглавлял жюри и представлял свой фильм "Человек, место, время и снова человек". А в этом его картину "Растворяться" включили в основной конкурс.Ким Ки Дук задумал фильм во время поездки в Казахстан и там же снял. Картину уже сравнивают с одной из его предыдущих работ, "Самаритянкой" (получившей "Серебряного медведя" на Берлинале 2004 года).Главные героини, как и в "Самаритянке", — две девушки, а сюжет тоже вертится вокруг проблемы проституции."Растворяться" — история похожих, как близнецы, персонажей. Одна — из консервативной семьи. Другая работает проституткой (обоих сыграла Динара Жумагалиева). По стечению обстоятельств вторая приходит домой к первой и устраивает эмоциональную сцену. С этого момента они меняются местами, а зрителю предстоит гадать: сколько всего главных героинь в картине, как они связаны и что вообще происходит.Пойдет ли фильм в широкий прокат, пока неизвестно.Поклон ХичкокуПосле масштабных картин Валерий Тодоровский обратился к камерным: в основном конкурсе — его триллер "Гипноз".Главный герой — подросток Миша — посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова. Это отчасти опять автобиографичный сюжет: сам Тодоровский школьником бывал на таких сеансах, но не поддался этой технике.Миша пытается вылечиться от лунатизма, однако оказывается под таким сильным влиянием от психотерапевта, что грань между реальностью и иллюзией для него практически стирается. А после того как одна из пациенток Волкова таинственно пропала, Миша решил начать собственное расследование."Мне хотелось сделать историю с героем-подростком, — цитируют Тодоровского прокатчики. — Это фильм, в котором, по сути, пять героев и город. После "Оттепели", "Большого", "Одессы" с их постановочным размахом, костюмами, массовками, декорациями я получал наслаждение от того, что можно рассказать большую историю малыми средствами".Тодоровский признается, что старался заинтриговать зрителей, шокировать и местами вызывать непонимание.В прокате "Гипноз" с 15 октября.Лауреат ВенецииБрутальная социальная антиутопия "Новый порядок" Мишеля Франко недавно удостоилась "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля. А теперь ее покажут на ММКФ в программе "8 1/2 фильмов".Картина начинается со сцены пышной свадьбы в благополучном районе Мехико, тогда как во всем городе идут уличные протесты. Постепенно страсти нарастают: революционно настроенные люди, несмотря на усиленные полицейские кордоны, прорываются на территорию богачей и устраивают настоящий беспредел.Режиссер показывает противостояние, огромную разницу в менталитете и возможностях элиты и народа. На экране много жестокости: в Венеции зрители выходили из кинозала шокированными. Критики описывали фильм как "экстремально брутальный" или "потрясающий своей безжалостностью".Можно предположить, что диктатура "Нового порядка" заставит многих задуматься как минимум о последствиях классовой борьбы.Будет ли картина в широком российском прокате, еще неясно.Из программы КаннПремьера трагикомедии "Еще по одной" Томаса Винтерберга должна была состояться в Каннах, но фестиваль отменили из-за пандемии. Так что фильм показали на недавнем смотре в Сан-Себастьяне (его там наградили "Серебряной раковиной" за актерский состав). На ММКФ картина представлена в программе "Фильмы, которых здесь не было". Есть такая теория: чтобы стать счастливым, нужно всегда быть немного нетрезвым. Чтобы ее проверить, четверо друзей — преподаватель истории, физрук, психолог и экономист — каждый день понемногу употребляют алкоголь. Только ради психологического и терапевтического эффекта, разумеется."Мы хотим показать свойство алкоголя раскрепощать людей: фильм создан под влиянием идей психолога Финна Скордеруда о том, что человек рождается с дефицитом алкоголя в крови в 0,5 промилле, — цитируют режиссера прокатчики. — При этом в сценарии есть осознание того, что люди умирают от обильного возлияния или разрушают свою жизнь. Алкоголь порождает жизнь, но он же ее и убивает".В главной роли — Мадс Миккельсен, в драматических и юмористических сценах он заставляет задуматься, а еще поплакать и посмеяться. Но главное — после титров у зрителя наверняка появится повод для размышлений, хотя бы сколько выпить или чего.В прокат фильм должен выйти 12 ноября.Знаменитый сыщик по-русскиНа ММКФ есть не только фильмы и короткометражки, но и сериалы. Так, в программе спецзаказов — первый эпизод сериала "Шерлок в России".Авторы проекта решили пофантазировать и отправить знаменитого британского сыщика (Максим Матвеев) в Российскую империю. Холмс разыскивает Джека-потрошителя, прибывает в Санкт-Петербург и с помощью доктора — не Ватсона, а Карцева (Владимир Мишуков) — начинает расследование.Простые люди Шерлоку не доверяют, местная полиция под руководством въедливого чиновника Знаменского (Константин Богомолов) пытается препятствовать поискам маньяка.Но сериал — это не только приключения и экшен: обещают и романтическую линию между Холмсом и его помощницей, петербурженкой Софьей (Ирина Старшенбаум). Для роли актриса кардинально поменяла имидж с помощью линз и рыжих париков.За сценарий отвечал Олег Маловичко (он работал над проектами "Метод", "Троцкий", "Лед", "Притяжение"). Так что "Шерлок в России" — хороший повод разобраться, действительно ли современные сериалы по сюжетам, качеству картинки и историям не уступают кино.Релиз сериала на сервисе Start намечен на конец октября.

https://ria.ru/20200919/kinotavr-1577469013.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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