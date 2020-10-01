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Главные премьеры Московского кинофестиваля
С шахматной рассадкой, масками и перчатками в залах — несмотря на пандемию, 42-й Московский международный кинофестиваль открывается. Не все иностранные гости... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T08:00
2020-10-01T08:00
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>С шахматной рассадкой, масками и перчатками в залах — несмотря на пандемию, 42-й Московский международный кинофестиваль открывается. Не все иностранные гости смогут приехать, в основном конкурсе много отечественных картин, билетов для зрителей меньше (из-за социальной дистанции), но попробовать попасть на показы стоит. Тем более что не все фильмы доберутся до широкого проката, а среди них много достойных внимания. Рассказываем о самых интересных и ожидаемых.Приключения на конькахОткроет ММКФ историческая сказка о стремлении к мечте — "Серебряные коньки" Михаила Локшина.Действие происходит в зимнем Петербурге на рубеже XIX-XX веков, актерский состав — звездный, а первоисточником послужил одноименный американский роман Мэри Мэйпс Додж.Главный герой Матвей (Федор Федотов) — сын фонарщика, чье основное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки. Из-за нелепого опоздания он теряет работу, но знакомится с группой карманников, обворовывающих петербуржцев на замерзших каналах города.Вскоре Матвей встречает Алису (София Присс), дочь состоятельного сановника, которая хочет стать ученым. У каждого из них — своя (и как будто недостижимая) мечта, но вместе они попытаются достичь желаемого, а помогает им волшебный Петербург.В фильме-празднике с потрясающими историческими костюмами также снялись Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Юра Борисов. В прокат лента должна выйти 10 декабря, но окунуться в рождественскую атмосферу можно уже сейчас.Корейская дружбаЮжнокорейский режиссер Ким Ки Дук, похоже, стал постоянным участником ММКФ: в прошлом году он возглавлял жюри и представлял свой фильм "Человек, место, время и снова человек". А в этом его картину "Растворяться" включили в основной конкурс.Ким Ки Дук задумал фильм во время поездки в Казахстан и там же снял. Картину уже сравнивают с одной из его предыдущих работ, "Самаритянкой" (получившей "Серебряного медведя" на Берлинале 2004 года).Главные героини, как и в "Самаритянке", — две девушки, а сюжет тоже вертится вокруг проблемы проституции."Растворяться" — история похожих, как близнецы, персонажей. Одна — из консервативной семьи. Другая работает проституткой (обоих сыграла Динара Жумагалиева). По стечению обстоятельств вторая приходит домой к первой и устраивает эмоциональную сцену. С этого момента они меняются местами, а зрителю предстоит гадать: сколько всего главных героинь в картине, как они связаны и что вообще происходит.Пойдет ли фильм в широкий прокат, пока неизвестно.Поклон ХичкокуПосле масштабных картин Валерий Тодоровский обратился к камерным: в основном конкурсе — его триллер "Гипноз".Главный герой — подросток Миша — посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова. Это отчасти опять автобиографичный сюжет: сам Тодоровский школьником бывал на таких сеансах, но не поддался этой технике.Миша пытается вылечиться от лунатизма, однако оказывается под таким сильным влиянием от психотерапевта, что грань между реальностью и иллюзией для него практически стирается. А после того как одна из пациенток Волкова таинственно пропала, Миша решил начать собственное расследование."Мне хотелось сделать историю с героем-подростком, — цитируют Тодоровского прокатчики. — Это фильм, в котором, по сути, пять героев и город. После "Оттепели", "Большого", "Одессы" с их постановочным размахом, костюмами, массовками, декорациями я получал наслаждение от того, что можно рассказать большую историю малыми средствами".Тодоровский признается, что старался заинтриговать зрителей, шокировать и местами вызывать непонимание.В прокате "Гипноз" с 15 октября.Лауреат ВенецииБрутальная социальная антиутопия "Новый порядок" Мишеля Франко недавно удостоилась "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля. А теперь ее покажут на ММКФ в программе "8 1/2 фильмов".Картина начинается со сцены пышной свадьбы в благополучном районе Мехико, тогда как во всем городе идут уличные протесты. Постепенно страсти нарастают: революционно настроенные люди, несмотря на усиленные полицейские кордоны, прорываются на территорию богачей и устраивают настоящий беспредел.Режиссер показывает противостояние, огромную разницу в менталитете и возможностях элиты и народа. На экране много жестокости: в Венеции зрители выходили из кинозала шокированными. Критики описывали фильм как "экстремально брутальный" или "потрясающий своей безжалостностью".Можно предположить, что диктатура "Нового порядка" заставит многих задуматься как минимум о последствиях классовой борьбы.Будет ли картина в широком российском прокате, еще неясно.Из программы КаннПремьера трагикомедии "Еще по одной" Томаса Винтерберга должна была состояться в Каннах, но фестиваль отменили из-за пандемии. Так что фильм показали на недавнем смотре в Сан-Себастьяне (его там наградили "Серебряной раковиной" за актерский состав). На ММКФ картина представлена в программе "Фильмы, которых здесь не было". Есть такая теория: чтобы стать счастливым, нужно всегда быть немного нетрезвым. Чтобы ее проверить, четверо друзей — преподаватель истории, физрук, психолог и экономист — каждый день понемногу употребляют алкоголь. Только ради психологического и терапевтического эффекта, разумеется."Мы хотим показать свойство алкоголя раскрепощать людей: фильм создан под влиянием идей психолога Финна Скордеруда о том, что человек рождается с дефицитом алкоголя в крови в 0,5 промилле, — цитируют режиссера прокатчики. — При этом в сценарии есть осознание того, что люди умирают от обильного возлияния или разрушают свою жизнь. Алкоголь порождает жизнь, но он же ее и убивает".В главной роли — Мадс Миккельсен, в драматических и юмористических сценах он заставляет задуматься, а еще поплакать и посмеяться. Но главное — после титров у зрителя наверняка появится повод для размышлений, хотя бы сколько выпить или чего.В прокат фильм должен выйти 12 ноября.Знаменитый сыщик по-русскиНа ММКФ есть не только фильмы и короткометражки, но и сериалы. Так, в программе спецзаказов — первый эпизод сериала "Шерлок в России".Авторы проекта решили пофантазировать и отправить знаменитого британского сыщика (Максим Матвеев) в Российскую империю. Холмс разыскивает Джека-потрошителя, прибывает в Санкт-Петербург и с помощью доктора — не Ватсона, а Карцева (Владимир Мишуков) — начинает расследование.Простые люди Шерлоку не доверяют, местная полиция под руководством въедливого чиновника Знаменского (Константин Богомолов) пытается препятствовать поискам маньяка.Но сериал — это не только приключения и экшен: обещают и романтическую линию между Холмсом и его помощницей, петербурженкой Софьей (Ирина Старшенбаум). Для роли актриса кардинально поменяла имидж с помощью линз и рыжих париков.За сценарий отвечал Олег Маловичко (он работал над проектами "Метод", "Троцкий", "Лед", "Притяжение"). Так что "Шерлок в России" — хороший повод разобраться, действительно ли современные сериалы по сюжетам, качеству картинки и историям не уступают кино.Релиз сериала на сервисе Start намечен на конец октября.
https://ria.ru/20200919/kinotavr-1577469013.html
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что посмотреть , лучшие фильмы, фильмы 2020, фильмы, знаменитости, юрий колокольников, алексей гуськов, константин богомолов, ким ки дук, валерий тодоровский, кино и сериалы, мадс миккельсен , максим матвеев, лев троцкий, канны, венеция

Главные премьеры Московского кинофестиваля

08:00 01.10.2020
 
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© "Централ Партнершип"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. С шахматной рассадкой, масками и перчатками в залах — несмотря на пандемию, 42-й Московский международный кинофестиваль открывается. Не все иностранные гости смогут приехать, в основном конкурсе много отечественных картин, билетов для зрителей меньше (из-за социальной дистанции), но попробовать попасть на показы стоит. Тем более что не все фильмы доберутся до широкого проката, а среди них много достойных внимания. Рассказываем о самых интересных и ожидаемых.

Приключения на коньках

Откроет ММКФ историческая сказка о стремлении к мечте — "Серебряные коньки" Михаила Локшина.
Действие происходит в зимнем Петербурге на рубеже XIX-XX веков, актерский состав — звездный, а первоисточником послужил одноименный американский роман Мэри Мэйпс Додж.
Главный герой Матвей (Федор Федотов) — сын фонарщика, чье основное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки. Из-за нелепого опоздания он теряет работу, но знакомится с группой карманников, обворовывающих петербуржцев на замерзших каналах города.
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
1 из 5
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
© "Централ Партнершип"

София Присс в фильме "Серебряные коньки"

Кадр из фильма Серебряные коньки
2 из 5

София Присс в фильме "Серебряные коньки"

© "Централ Партнершип"
© "Централ Партнершип"

Юрий Борисов в фильме "Серебряные коньки"

Кадр из фильма Серебряные коньки
3 из 5

Юрий Борисов в фильме "Серебряные коньки"

© "Централ Партнершип"
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
4 из 5
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
© Фото предоставлено Централ Партнершип

Сцена из фильма "Серебряные коньки"

Кадр из фильма Серебряные коньки
5 из 5

Сцена из фильма "Серебряные коньки"

© Фото предоставлено Централ Партнершип
1 из 5
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
2 из 5

София Присс в фильме "Серебряные коньки"

© "Централ Партнершип"
3 из 5

Юрий Борисов в фильме "Серебряные коньки"

© "Централ Партнершип"
4 из 5
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
5 из 5

Сцена из фильма "Серебряные коньки"

© Фото предоставлено Централ Партнершип
Вскоре Матвей встречает Алису (София Присс), дочь состоятельного сановника, которая хочет стать ученым. У каждого из них — своя (и как будто недостижимая) мечта, но вместе они попытаются достичь желаемого, а помогает им волшебный Петербург.
В фильме-празднике с потрясающими историческими костюмами также снялись Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Юра Борисов. В прокат лента должна выйти 10 декабря, но окунуться в рождественскую атмосферу можно уже сейчас.

Корейская дружба

© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Растворяться"
Кадр из фильма Растворяться - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Пресс-служба ММКФ
Кадр из фильма "Растворяться"
Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, похоже, стал постоянным участником ММКФ: в прошлом году он возглавлял жюри и представлял свой фильм "Человек, место, время и снова человек". А в этом его картину "Растворяться" включили в основной конкурс.
Ким Ки Дук задумал фильм во время поездки в Казахстан и там же снял. Картину уже сравнивают с одной из его предыдущих работ, "Самаритянкой" (получившей "Серебряного медведя" на Берлинале 2004 года).
Главные героини, как и в "Самаритянке", — две девушки, а сюжет тоже вертится вокруг проблемы проституции.
© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Растворяться"
Кадр из фильма Растворяться - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Пресс-служба ММКФ
Кадр из фильма "Растворяться"
"Растворяться" — история похожих, как близнецы, персонажей. Одна — из консервативной семьи. Другая работает проституткой (обоих сыграла Динара Жумагалиева). По стечению обстоятельств вторая приходит домой к первой и устраивает эмоциональную сцену. С этого момента они меняются местами, а зрителю предстоит гадать: сколько всего главных героинь в картине, как они связаны и что вообще происходит.
Пойдет ли фильм в широкий прокат, пока неизвестно.

Поклон Хичкоку

После масштабных картин Валерий Тодоровский обратился к камерным: в основном конкурсе — его триллер "Гипноз".
© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Гипноз"
Кадр из фильма Гипноз - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Пресс-служба ММКФ
Кадр из фильма "Гипноз"
Главный герой — подросток Миша — посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова. Это отчасти опять автобиографичный сюжет: сам Тодоровский школьником бывал на таких сеансах, но не поддался этой технике.
Миша пытается вылечиться от лунатизма, однако оказывается под таким сильным влиянием от психотерапевта, что грань между реальностью и иллюзией для него практически стирается. А после того как одна из пациенток Волкова таинственно пропала, Миша решил начать собственное расследование.
"Мне хотелось сделать историю с героем-подростком, — цитируют Тодоровского прокатчики. — Это фильм, в котором, по сути, пять героев и город. После "Оттепели", "Большого", "Одессы" с их постановочным размахом, костюмами, массовками, декорациями я получал наслаждение от того, что можно рассказать большую историю малыми средствами".
Тодоровский признается, что старался заинтриговать зрителей, шокировать и местами вызывать непонимание.

"Все эти хичкоковские мотивы, которые я обожаю в кино. А история с гипнозом — отличная для триллера. Это еще и мой нижайший поклон Альфреду Хичкоку", — отмечет режиссер.

В прокате "Гипноз" с 15 октября.
© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Гипноз"
Кадр из фильма Гипноз - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Пресс-служба ММКФ
Кадр из фильма "Гипноз"

Лауреат Венеции

Брутальная социальная антиутопия "Новый порядок" Мишеля Франко недавно удостоилась "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля. А теперь ее покажут на ММКФ в программе "8 1/2 фильмов".
Картина начинается со сцены пышной свадьбы в благополучном районе Мехико, тогда как во всем городе идут уличные протесты. Постепенно страсти нарастают: революционно настроенные люди, несмотря на усиленные полицейские кордоны, прорываются на территорию богачей и устраивают настоящий беспредел.
© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Новый порядок"
Кадр из фильма Новый порядок - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Пресс-служба ММКФ
Кадр из фильма "Новый порядок"
Режиссер показывает противостояние, огромную разницу в менталитете и возможностях элиты и народа. На экране много жестокости: в Венеции зрители выходили из кинозала шокированными. Критики описывали фильм как "экстремально брутальный" или "потрясающий своей безжалостностью".
Можно предположить, что диктатура "Нового порядка" заставит многих задуматься как минимум о последствиях классовой борьбы.
Будет ли картина в широком российском прокате, еще неясно.

Из программы Канн

© Capella FilmКадр из фильма "Еще по одной"
Кадр из фильма Еще по одной - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Capella Film
Кадр из фильма "Еще по одной"
Премьера трагикомедии "Еще по одной" Томаса Винтерберга должна была состояться в Каннах, но фестиваль отменили из-за пандемии. Так что фильм показали на недавнем смотре в Сан-Себастьяне (его там наградили "Серебряной раковиной" за актерский состав). На ММКФ картина представлена в программе "Фильмы, которых здесь не было".
Есть такая теория: чтобы стать счастливым, нужно всегда быть немного нетрезвым. Чтобы ее проверить, четверо друзей — преподаватель истории, физрук, психолог и экономист — каждый день понемногу употребляют алкоголь. Только ради психологического и терапевтического эффекта, разумеется.
© Capella FilmКадр из фильма "Еще по одной"
Кадр из фильма Еще по одной - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Capella Film
Кадр из фильма "Еще по одной"
"Мы хотим показать свойство алкоголя раскрепощать людей: фильм создан под влиянием идей психолога Финна Скордеруда о том, что человек рождается с дефицитом алкоголя в крови в 0,5 промилле, — цитируют режиссера прокатчики. — При этом в сценарии есть осознание того, что люди умирают от обильного возлияния или разрушают свою жизнь. Алкоголь порождает жизнь, но он же ее и убивает".
© Capella Film

Сцена из фильма "Еще по одной"

Кадр из фильма Еще по одной
1 из 2

Сцена из фильма "Еще по одной"

© Capella Film
© Capella Film

Миккельсен в фильме "Еще по одной"

Кадр из фильма Еще по одной
2 из 2

Миккельсен в фильме "Еще по одной"

© Capella Film
1 из 2

Сцена из фильма "Еще по одной"

© Capella Film
2 из 2

Миккельсен в фильме "Еще по одной"

© Capella Film
В главной роли — Мадс Миккельсен, в драматических и юмористических сценах он заставляет задуматься, а еще поплакать и посмеяться. Но главное — после титров у зрителя наверняка появится повод для размышлений, хотя бы сколько выпить или чего.
В прокат фильм должен выйти 12 ноября.

Знаменитый сыщик по-русски

© Продюсерская компания "Среда" (2019)Кадр из сериала "Шерлок в России"
Кадр из сериала Шерлок в России - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Продюсерская компания "Среда" (2019)
Кадр из сериала "Шерлок в России"
На ММКФ есть не только фильмы и короткометражки, но и сериалы. Так, в программе спецзаказов — первый эпизод сериала "Шерлок в России".
Авторы проекта решили пофантазировать и отправить знаменитого британского сыщика (Максим Матвеев) в Российскую империю. Холмс разыскивает Джека-потрошителя, прибывает в Санкт-Петербург и с помощью доктора — не Ватсона, а Карцева (Владимир Мишуков) — начинает расследование.
Простые люди Шерлоку не доверяют, местная полиция под руководством въедливого чиновника Знаменского (Константин Богомолов) пытается препятствовать поискам маньяка.
© Продюсерская компания "Среда" (2019)

Старшенбаум в сериале "Шерлок в России"

Кадр из сериала Шерлок в России
1 из 6

Старшенбаум в сериале "Шерлок в России"

© Продюсерская компания "Среда" (2019)
© Продюсерская компания "Среда" (2019)

Матвеев и Старшенбаум в сериале "Шерлок в России"

Кадр из сериала Шерлок в России
2 из 6

Матвеев и Старшенбаум в сериале "Шерлок в России"

© Продюсерская компания "Среда" (2019)
© Продюсерская компания "Среда" (2019)Кадр из сериала "Шерлок в России"
Кадр из сериала Шерлок в России
3 из 6
Кадр из сериала "Шерлок в России"
© Продюсерская компания "Среда" (2019)
© Продюсерская компания "Среда" (2019)

Матвеев в сериале "Шерлок в России"

Кадр из сериала Шерлок в России
4 из 6

Матвеев в сериале "Шерлок в России"

© Продюсерская компания "Среда" (2019)
© Продюсерская компания "Среда" (2019)Кадр из сериала "Шерлок в России"
Кадр из сериала Шерлок в России
5 из 6
Кадр из сериала "Шерлок в России"
© Продюсерская компания "Среда" (2019)
© Продюсерская компания "Среда" (2019)

На съемках сериала "Шерлок в России"

Кадр из сериала Шерлок в России
6 из 6

На съемках сериала "Шерлок в России"

© Продюсерская компания "Среда" (2019)
1 из 6

Старшенбаум в сериале "Шерлок в России"

© Продюсерская компания "Среда" (2019)
2 из 6

Матвеев и Старшенбаум в сериале "Шерлок в России"

© Продюсерская компания "Среда" (2019)
3 из 6
Кадр из сериала "Шерлок в России"
© Продюсерская компания "Среда" (2019)
4 из 6

Матвеев в сериале "Шерлок в России"

© Продюсерская компания "Среда" (2019)
5 из 6
Кадр из сериала "Шерлок в России"
© Продюсерская компания "Среда" (2019)
6 из 6

На съемках сериала "Шерлок в России"

© Продюсерская компания "Среда" (2019)
Но сериал — это не только приключения и экшен: обещают и романтическую линию между Холмсом и его помощницей, петербурженкой Софьей (Ирина Старшенбаум). Для роли актриса кардинально поменяла имидж с помощью линз и рыжих париков.
За сценарий отвечал Олег Маловичко (он работал над проектами "Метод", "Троцкий", "Лед", "Притяжение"). Так что "Шерлок в России" — хороший повод разобраться, действительно ли современные сериалы по сюжетам, качеству картинки и историям не уступают кино.
Релиз сериала на сервисе Start намечен на конец октября.
Режиссер Анна Меликян, актеры Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова (слева направо) на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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Культурачто посмотретьлучшие фильмыфильмы 2020фильмыЗнаменитостиЮрий КолокольниковАлексей ГуськовКонстантин БогомоловКим Ки ДукВалерий ТодоровскийКино и сериалыМадс МиккельсенМаксим МатвеевЛев ТроцкийКанныВенеция
 
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