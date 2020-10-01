Специалист назвал размеры возможной "дырки" в российском модуле МКС
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Возможное отверстие или трещина в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции, из которого происходит утечка воздуха, имеет размер от 0,6 до 0,8 миллиметра, сообщил экипажу руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
"Площадь сечения этой негерметичности 0,2 квадратных миллиметра... что соответствует размеру возможного отверстия или трещины 0,6-0,8 миллиметра", - сказал он в ходе переговоров с экипажем, трансляция которых ведётся НАСА.
Соловьев отметил, что ему в бытность космонавтом приходилось на орбитальной станции "Салют-7" "всякие дырки замазывать" и они были большего размера, чем сейчас на МКС.
Он добавил, что по тому опыту специалисты считают, что возможную "дырку" надо искать там, где скапливается конденсат.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
30 сентября, 23:50РИА НаукаЭкипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
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