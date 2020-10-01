https://ria.ru/20201001/mks-1578032220.html

Американский эксперт оценил возможности МКС в сфере рекламы

Съемка рекламы на Международной космической станции (МКС) может привлечь широкий круг компаний, а доходы от этого пойти на благо научных исследований, уверен... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:04

2020-10-01T09:04

2020-10-01T09:04

риа наука

джим брайденстайн

александр маршал

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

cygnus

наса

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<strong>ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Съемка рекламы на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> (МКС) может привлечь широкий круг компаний, а доходы от этого пойти на благо научных исследований, уверен профессор Школы бизнеса имени Маршала Университета Южной Калифорнии Энтони Дьюкс."МКС - определенно новая площадка для рекламы, я ожидаю, что внимание к ней будет расти. Каждый раз, когда рекламодатель ассоциируется с чем-то необычным и достойным новостей, это, вероятнее всего, привлечет внимание и послужит рекламой", - оценил возможности орбитальной станции профессор.По его замечанию, заинтересованы в такой "космической рекламе" могут быть марки и брэнды, желающие познакомить или напомнить пользователям о себе. Рекламировать на орбите, считает он, можно все, что "не противоречит самому бренду".В четверг на МКС отправится грузовой корабль Cygnus. Он доставит на орбиту необходимые материалы, научные эксперименты, а также десять флаконов ночного крема. Необычный груз предназначен не для ухода за кожей экипажа, он – объект рекламной съемки, которую <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> проведет для компании Estee Lauder. Уже до отправки в космос производитель рекламирует продукт под слоганом "Неземной", надеясь, что в скором времени он обретет новый, более буквальный смысл.По имеющейся информации, съемки пройдут в панорамном модуле "Купол" и обойдутся компании в 128 тысяч долларов. Предполагается, что съемки займут около 4,5 часа. Отснятый материал будет использоваться для рекламы продукта в соцсетях компании. Крем вернется на Землю весной 2021 года, и, как ожидается, один из флаконов будет продан на аукционе, а полученные средства пойдут на благотворительность.По оценке эксперта в сфере маркетинга, "уже тот факт, что Estee Lauder будет первой компанией, снимающей рекламу в космосе, обеспечит ей внимание. "Достаточно умно, мне кажется", - сказал он. Комментируя стоимость, которую, как ожидается, компания заплатит за использование МКС в качестве съемочной площадки, а экипаж – в роли операторов, Дьюкс затруднился ответить однозначно: "Сложно сказать (выгодная ли это сделка), поскольку невозможно достоверно определить отдачу от такой затраты".Отвечая на критические оценки идеи коммерциализации орбитальной станции, эксперт указал, что полученные за коммерческие съемки средства так или иначе пойдут на научно-исследовательские нужды НАСА. "Покуда нет конфликта интересов (как, например, реклама деталей ракеты), я лично не вижу в этом чего-то плохого", - сказал Дьюкс."Кто-то может считать, что Estee Lauder коммерциализирует НАСА и другие научные устремления, которые морально превыше зарабатывания денег. Однако, когда-то и присуждение спортивным стадионам и другим классическим объектам коммерческих названий казалось спорным из-за предполагаемой потери исторической перспективы. Теперь же это кажется нормальным", - провел аналогию эксперт.Ранее, отвечая на критику, глава НАСА Джим Брайденстайн заверил, что любая коммерческая активность МКС проходит серьезный отбор ученых и специалистов НАСА и не превышает 5% от всей активности американского космического агентства на орбитальной станции.

https://ria.ru/20200930/kosmos-1577988222.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/mks-1577715368.html

земля

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джим брайденстайн, александр маршал, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, cygnus, наса