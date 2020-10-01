https://ria.ru/20201001/mishustin-1578045685.html

Мишустин призвал министров внимательно относиться к высказываниям

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал членов правительства внимательно относиться к публичным высказываниям и не допускать двусмысленности в словах. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:11

2020-10-01T13:11

2020-10-01T14:07

газпром

министерство финансов рф (минфин россии)

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> призвал членов правительства внимательно относиться к публичным высказываниям и не допускать двусмысленности в словах.Председатель кабмина напомнил, что на каждом министре лежит ответственность."Каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами. Двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике. Попрошу вас быть внимательными в этом вопросе", — обратился Мишустин к коллегам, не уточнив, однако, в связи с чем делает это предупреждение.В прошлую пятницу, после высказывания замминистра энергетики Павла Сорокина о том, что для финансирования социальной газификации рассматривают опцию снижения дивидендов, ощутимо просели котировки акций "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>". Хотя замглавы ведомства подчеркнул, что Министерство финансов вряд ли согласится на такие варианты, компании пришлось выпустить заявление, заверив, что снижения дивидендов в планах нет.

https://ria.ru/20200907/pravitelstvo-1576861789.html

Александр Б. "Это наш общий газ, а мечты сбываются только у Вас" (с). 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром, министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, экономика