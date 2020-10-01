Мишустин призвал министров внимательно относиться к высказываниям
13:11 01.10.2020 (обновлено: 14:07 01.10.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании, которое проводит в режиме видеоконференции с членами правительства РФ президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал членов правительства внимательно относиться к публичным высказываниям и не допускать двусмысленности в словах.
Председатель кабмина напомнил, что на каждом министре лежит ответственность.
"Каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами. Двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике. Попрошу вас быть внимательными в этом вопросе", — обратился Мишустин к коллегам, не уточнив, однако, в связи с чем делает это предупреждение.
В прошлую пятницу, после высказывания замминистра энергетики Павла Сорокина о том, что для финансирования социальной газификации рассматривают опцию снижения дивидендов, ощутимо просели котировки акций "Газпрома". Хотя замглавы ведомства подчеркнул, что Министерство финансов вряд ли согласится на такие варианты, компании пришлось выпустить заявление, заверив, что снижения дивидендов в планах нет.
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