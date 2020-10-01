https://ria.ru/20201001/mishustin-1578045173.html

Мишустин рассказал о приоритете правительства

В нынешних непростых условиях приоритетом остается исполнение социальных обязательств, каждый рубль должен идти на улучшение жизни людей, заявил премьер-министр РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:05

2020-10-01T13:05

2020-10-01T13:14

россия

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> В нынешних непростых условиях приоритетом остается исполнение социальных обязательств, каждый рубль должен идти на улучшение жизни людей, заявил премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a> в ходе заседания правительства."Даже в нынешних непростых условиях приоритетом остается исполнение социальных обязательств перед гражданами и восстановление российской экономики. Каждый рубль должен идти на улучшение жизни людей, решение тех задач, которые стоят перед нашей страной и которые обозначены президентом", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20200929/vyplaty-1577921194.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, экономика