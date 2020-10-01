https://ria.ru/20201001/minsk-1578046927.html

Минск ответил на отказ Киева признать Лукашенко легитимным президентом

Белоруссия расценивает как недружественный жест возможные санкции со стороны Украины и непризнание легитимности президента республики Александра Лукашенко,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:28

2020-10-01T13:28

2020-10-01T14:47

протесты в белоруссии

дмитрий кулеба

александр лукашенко

мид украины

верховная рада украины

евросоюз

владимир зеленский

белоруссия

киев

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<strong>МИНСК, 1 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> расценивает как недружественный жест возможные санкции со стороны <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и непризнание легитимности президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, говорится в заявлении белорусского посольства в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>."Заявления <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> Украины, офиса президента Украины, министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, легитимности президента Республики Беларусь, обстановке на белорусско-украинской государственной границе, призывы к проведению новых выборов президента Республики Беларусь, обсуждение вопроса о применении к Республике Беларусь санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", — говорится в сообщении.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> после проведения инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом. Глава МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявлял, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для нее крахом.

https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html

Брат Ли Думаю настало время Батьке признать Крым российским .... 524

Семен Семеныч Нефтепродукты перестаньте вна продавать и всё будет в порядке! 359

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белоруссия

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, белоруссия, киев, украина, в мире