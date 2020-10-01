https://ria.ru/20201001/minsk-1578046927.html
Минск ответил на отказ Киева признать Лукашенко легитимным президентом
Белоруссия расценивает как недружественный жест возможные санкции со стороны Украины и непризнание легитимности президента республики Александра Лукашенко,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:28
2020-10-01T13:28
2020-10-01T14:47
протесты в белоруссии
дмитрий кулеба
александр лукашенко
мид украины
верховная рада украины
евросоюз
владимир зеленский
белоруссия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577719082_0:0:3046:1714_1400x0_80_0_0_9da6f8bfb0eff1476cca665a0fb8b7e2.jpg
<strong>МИНСК, 1 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> расценивает как недружественный жест возможные санкции со стороны <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и непризнание легитимности президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, говорится в заявлении белорусского посольства в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>."Заявления <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> Украины, офиса президента Украины, министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, легитимности президента Республики Беларусь, обстановке на белорусско-украинской государственной границе, призывы к проведению новых выборов президента Республики Беларусь, обсуждение вопроса о применении к Республике Беларусь санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", — говорится в сообщении.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> после проведения инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом. Глава МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявлял, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для нее крахом.
https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html
Брат Ли
Думаю настало время Батьке признать Крым российским ....
524
Семен Семеныч
Нефтепродукты перестаньте вна продавать и всё будет в порядке!
359
31
белоруссия
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577719082_137:0:2868:2048_1400x0_80_0_0_e5441bb14add28fc92f42451c0a5f0bd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, белоруссия, киев, украина, в мире