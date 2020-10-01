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Глава Камчатки объявил о создании "министерства счастья"
Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что в регионе создадут министерство счастья — министерство социального благополучия и семейной политики. Об этом... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T08:43
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владимир солодов
камчатский край
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Камчатки <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> заявил, что в регионе создадут министерство счастья — министерство социального благополучия и семейной политики. Об этом сообщает правительство региона.По словам главы региона, в ходе проведения инициированной им реформы органов краевой власти принято решение создать министерство счастья. Его официальное полное название "инистерство социального благополучия и семейной политики".Власти продолжат заниматься людьми, находящимися в сложной ситуации, добавил глава края."Но нам нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными", — подчеркнул Солодов.Набравший на выборах губернатора 13 сентября 80,51% голосов Владимир Солодов вступил в должность 21 сентября. Он запустил реформу структуры правительства, которая призвана сократить общее количество органов исполнительной власти с 37 до 31.В крае уже сменились два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства.
https://ria.ru/20200927/kamchatka-1577827495.html
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камчатский край
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владимир солодов, камчатский край, общество

Глава Камчатки объявил о создании "министерства счастья"

08:43 01.10.2020 (обновлено: 10:15 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкПетропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Александр Лыскин
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что в регионе создадут министерство счастья — министерство социального благополучия и семейной политики. Об этом сообщает правительство региона.
По словам главы региона, в ходе проведения инициированной им реформы органов краевой власти принято решение создать министерство счастья. Его официальное полное название "инистерство социального благополучия и семейной политики".

"Но сокращённо это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных", — отметил Солодов.

Власти продолжат заниматься людьми, находящимися в сложной ситуации, добавил глава края.
"Но нам нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными", — подчеркнул Солодов.
Набравший на выборах губернатора 13 сентября 80,51% голосов Владимир Солодов вступил в должность 21 сентября. Он запустил реформу структуры правительства, которая призвана сократить общее количество органов исполнительной власти с 37 до 31.
В крае уже сменились два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства.
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Владимир СолодовКамчатский крайОбщество
 
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