https://ria.ru/20201001/ministerstvo-1578031549.html

Глава Камчатки объявил о создании "министерства счастья"

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что в регионе создадут министерство счастья — министерство социального благополучия и семейной политики. Об этом... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T08:43

2020-10-01T08:43

2020-10-01T10:15

владимир солодов

камчатский край

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Камчатки <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> заявил, что в регионе создадут министерство счастья — министерство социального благополучия и семейной политики. Об этом сообщает правительство региона.По словам главы региона, в ходе проведения инициированной им реформы органов краевой власти принято решение создать министерство счастья. Его официальное полное название "инистерство социального благополучия и семейной политики".Власти продолжат заниматься людьми, находящимися в сложной ситуации, добавил глава края."Но нам нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными", — подчеркнул Солодов.Набравший на выборах губернатора 13 сентября 80,51% голосов Владимир Солодов вступил в должность 21 сентября. Он запустил реформу структуры правительства, которая призвана сократить общее количество органов исполнительной власти с 37 до 31.В крае уже сменились два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства.

https://ria.ru/20200927/kamchatka-1577827495.html

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, камчатский край, общество