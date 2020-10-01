https://ria.ru/20201001/milliardery-1578042077.html

Богатейшие россияне потеряли 26 миллиардов долларов с начала года

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 26 миллиардов долларов, больше всего потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов - 7,2... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:15

2020-10-01T12:15

2020-10-01T12:27

владимир лисин

геннадий тимченко

алексей мордашов

леонид михельсон

андрей мельниченко

виктор вексельберг

михаил фридман

владимир потанин

вагит алекперов

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 26 миллиардов долларов, больше всего потерял совладелец "Лукойла" <a href="http://ria.ru/person_Vagit_Alekperov/" target="_blank" data-auto="true">Вагит Алекперов</a> - 7,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Potanin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Потанина</a> с начала года упало на 2,95 миллиарда долларов, до 25,1 миллиарда долларов, при этом он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место в рейтинге занял основной бенефициар НЛМК <a href="http://ria.ru/person_VladimirLisin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Лисин</a>, чье богатство сократилось на 1,17 миллиарда долларов, до 20,2 миллиарда долларов. Он сместил на третью строчку совладельца "Новатэка" <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Mikhelson/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Михельсона</a>, чей капитал за январь-сентябрь сократился на 5,25 миллиарда долларов, до 19,3 миллиарда.Четвертое и пятое место заняли основной владелец "Северстали" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mordashov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мордашов</a> и <a href="http://ria.ru/person_Alisher_Usmanov/" target="_blank" data-auto="true">Алишер Усманов</a> ("Металлоинвест", "Мегафон") соответственно - их капитал по итогам первых девяти месяцев составляет по 18,3 миллиарда долларов. На шестую с седьмой строчки поднялся <a href="http://ria.ru/person_Roman_Abramovich/" target="_blank" data-auto="true">Роман Абрамович</a> (Evraz) - его состояние с начала года упало на 780 миллионов долларов, до 15,6 миллиарда. На седьмое место вышел бенефициар "Еврохима" и СУЭК <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Melnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Мельниченко</a>, чье богатство сократилось на 197 миллионов долларов и составило 15,2 миллиарда долларов.Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов переместился с шестого сразу на восьмое место - его состояние с начала года упало на 7,17 миллиарда долларов и составило 15,1 миллиарда. Основной владелец "Реновы" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Vekselberg/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Вексельберг</a>, как и месяцем ранее, остается на девятой строчке рейтинга с состоянием в 14,5 миллиардов долларов, которое за январь-сентябрь сократилось на 319 миллионов долларов. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель "Альфа-групп" <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Fridman/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Фридман</a> с капиталом в 13,4 миллиарда долларов; с начала года он снизился на 446 миллионов долларов.<a href="http://ria.ru/person_GennadijjTimchenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Тимченко</a>, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", остается на одиннадцатом месте - он с начала года потерял 5,14 миллиарда долларов, и его состояние составляет 13 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20200929/spisok-1577922985.html

https://ria.ru/20181221/1548437541.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир лисин, геннадий тимченко, алексей мордашов, леонид михельсон, андрей мельниченко, виктор вексельберг, михаил фридман, владимир потанин, вагит алекперов, алишер усманов, роман абрамович, экономика