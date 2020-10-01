https://ria.ru/20201001/metro-1578046556.html

Пассажиры московского метро получили подарки за ношение масок и перчаток

Более 40 тысяч пассажиров метро Москвы получили подарки за соблюдение масочно-перчаточного режима, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:22

2020-10-01T13:22

2020-10-01T13:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московский метрополитен

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Более 40 тысяч пассажиров метро Москвы получили подарки за соблюдение масочно-перчаточного режима, сообщается в <a href="https://t.me/s/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> департамента транспорта."Носить средства защиты не только полезно, но и приятно. Более 40 тысяч пассажиров, пришедших в масках, получили подарки от мосметро. Сувениры раздавали на стойках "Живое общение", - говорится в сообщении.Уточняется, что ответственным пассажирам подарили фирменные футболки, майки, бейсболки, многоразовые маски, а также эксклюзивные карты "Тройка"."Все подарки еще раз напомнят о важности мер профилактики. Кстати, проездные выпустили ограниченным тиражом — их нельзя нигде купить, а можно только получить за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью других пассажиров", - добавили в дептрансе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московский метрополитен, общество