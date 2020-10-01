https://ria.ru/20201001/memorial-1578037203.html

В Комсомольске-на-Амуре открыли мемориал погибшим при пожаре детям

Мемориал памяти о детях, погибших во время пожара в лагере "Холдоми", открылся в четверг на городском кладбище Комсомольска-на-Амуре, сообщила горадминистрация. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:02

2020-10-01T11:02

2020-10-01T11:02

пожар в детском лагере в хабаровском крае

комсомольск-на-амуре

общество

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<strong>ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости.</strong> Мемориал памяти о детях, погибших во время пожара в лагере "Холдоми", открылся в четверг на городском кладбище <a href="http://ria.ru/location_Komsomolsk_na_Amure/" target="_blank" data-auto="true">Комсомольска-на-Амуре</a>, сообщила горадминистрация.Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Погибли четверо детей - один мальчик и три девочки. Из 26 палаток, в которых жили дети, сгорели 20."Сегодня на городском кладбище Комсомольска-на-Амуре прошла церемония открытия мемориала памяти о детях, погибших во время трагедии на Холдоми. В результате пожара в детском загородном палаточном лагере погибло четверо детей, трое из них жители Комсомольска-на-Амуре - Вероника Стрыгина, София Валова, Алексей Мартыненко", - говорится в сообщении.В церемонии приняли участие родители погибших, их родные и близкие, одноклассники и учителя школ, где учились дети, глава Комсомольска-на-Амуре. Мемориал установлен на месте захоронения погибших в пожаре. Средства на мемориал выделены из краевого бюджета.

https://ria.ru/20191125/1561541584.html

комсомольск-на-амуре

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в детском лагере в хабаровском крае, комсомольск-на-амуре, общество