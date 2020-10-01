Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201001/memorial-1578037203.html
В Комсомольске-на-Амуре открыли мемориал погибшим при пожаре детям
Мемориал памяти о детях, погибших во время пожара в лагере "Холдоми", открылся в четверг на городском кладбище Комсомольска-на-Амуре, сообщила горадминистрация. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:02
2020-10-01T11:02
пожар в детском лагере в хабаровском крае
комсомольск-на-амуре
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578036810_0:47:1601:947_1400x0_80_0_0_a22ab08482832e123646aa91c97ee3ea.jpg
<strong>ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости.</strong> Мемориал памяти о детях, погибших во время пожара в лагере "Холдоми", открылся в четверг на городском кладбище <a href="http://ria.ru/location_Komsomolsk_na_Amure/" target="_blank" data-auto="true">Комсомольска-на-Амуре</a>, сообщила горадминистрация.Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Погибли четверо детей - один мальчик и три девочки. Из 26 палаток, в которых жили дети, сгорели 20."Сегодня на городском кладбище Комсомольска-на-Амуре прошла церемония открытия мемориала памяти о детях, погибших во время трагедии на Холдоми. В результате пожара в детском загородном палаточном лагере погибло четверо детей, трое из них жители Комсомольска-на-Амуре - Вероника Стрыгина, София Валова, Алексей Мартыненко", - говорится в сообщении.В церемонии приняли участие родители погибших, их родные и близкие, одноклассники и учителя школ, где учились дети, глава Комсомольска-на-Амуре. Мемориал установлен на месте захоронения погибших в пожаре. Средства на мемориал выделены из краевого бюджета.
https://ria.ru/20191125/1561541584.html
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578036810_137:0:1462:994_1400x0_80_0_0_d8f645dd7fbebfe4a9b65ad3410a2b9e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар в детском лагере в хабаровском крае, комсомольск-на-амуре, общество

В Комсомольске-на-Амуре открыли мемориал погибшим при пожаре детям

11:02 01.10.2020
 
© Фото : Администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"Мемориал памяти о детях, погибших во время пожара в лагере "Холдоми" в Комсомольске-на-Амуре
Мемориал памяти о детях, погибших во время пожара в лагере Холдоми в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Мемориал памяти о детях, погибших во время пожара в лагере "Холдоми", открылся в четверг на городском кладбище Комсомольска-на-Амуре, сообщила горадминистрация.
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Погибли четверо детей - один мальчик и три девочки. Из 26 палаток, в которых жили дети, сгорели 20.
"Сегодня на городском кладбище Комсомольска-на-Амуре прошла церемония открытия мемориала памяти о детях, погибших во время трагедии на Холдоми. В результате пожара в детском загородном палаточном лагере погибло четверо детей, трое из них жители Комсомольска-на-Амуре - Вероника Стрыгина, София Валова, Алексей Мартыненко", - говорится в сообщении.
В церемонии приняли участие родители погибших, их родные и близкие, одноклассники и учителя школ, где учились дети, глава Комсомольска-на-Амуре. Мемориал установлен на месте захоронения погибших в пожаре. Средства на мемориал выделены из краевого бюджета.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 25.11.2019
25 ноября 2019, 08:16
Семье мальчика, спасавшего детей в хабаровском лагере, вручили орден
 
Обсудить0
Пожар в детском лагере в Хабаровском краеКомсомольск-на-АмуреОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния