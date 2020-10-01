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В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
Медведя, напавшего на дрессировщика и его сына в цирке в подмосковном Реутове, по предварительным данным, вели в клетку без намордника после представления,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T23:16
2020-10-01T23:16
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
реутов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Медведя, напавшего на дрессировщика и его сына в цирке в подмосковном Реутове, по предварительным данным, вели в клетку без намордника после представления, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что медведь напал на дрессировщика и его ребенка в подмосковном цирке-шапито в <a href="http://ria.ru/location_Reutov/" target="_blank" data-auto="true">Реутове</a> при репетиции выступления. На данный момент проводится доследственная проверка по факту причинения вреда здоровью по неосторожности."По предварительным данным следствия, 1 октября в городе Реутов на территории цирка-шапито после представления дрессировщик вёл медведя в клетку. Дикий зверь в этот момент был без намордника. В результате за кулисами медведь напал на дрессировщика и его 10-летнего сына. Характер травм и степень их тяжести в настоящее время уточняются", - сообщила Врадий.Она отметила, что на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), реутов, происшествия

В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке

23:16 01.10.2020
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Медведя, напавшего на дрессировщика и его сына в цирке в подмосковном Реутове, по предварительным данным, вели в клетку без намордника после представления, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что медведь напал на дрессировщика и его ребенка в подмосковном цирке-шапито в Реутове при репетиции выступления. На данный момент проводится доследственная проверка по факту причинения вреда здоровью по неосторожности.
"По предварительным данным следствия, 1 октября в городе Реутов на территории цирка-шапито после представления дрессировщик вёл медведя в клетку. Дикий зверь в этот момент был без намордника. В результате за кулисами медведь напал на дрессировщика и его 10-летнего сына. Характер травм и степень их тяжести в настоящее время уточняются", - сообщила Врадий.
Она отметила, что на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)РеутовПроисшествия
 
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