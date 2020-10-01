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В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
Медведь напал на дрессировщика и его ребенка в подмосковном цирке-шапито в Реутове при репетиции выступления, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T23:02
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московская область (подмосковье)
реутов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Медведь напал на дрессировщика и его ребенка в подмосковном цирке-шапито в <a href="http://ria.ru/location_Reutov/" target="_blank" data-auto="true">Реутове</a> при репетиции выступления, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В "Реутов-парке" на Носовихинском шоссе в цирке-шапито дрессировщик и его ребёнок готовили выступление с медведем. По предварительным данным, у животного слетел намордник. Медведь травмировал мужчину и ребенка. Пострадавшие направлены в больницу", - сказал собеседник агентства.Также он отметил, что ребенку 13 лет.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, организована проверка информации в СМИ о нападении медведя на ребёнка."Проведение проверки поручено прокуратуре города Реутова", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20200805/1575388662.html
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московская область (подмосковье)
реутов
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московская область (подмосковье), реутов, происшествия

В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка

23:02 01.10.2020 (обновлено: 23:03 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Медведь напал на дрессировщика и его ребенка в подмосковном цирке-шапито в Реутове при репетиции выступления, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В "Реутов-парке" на Носовихинском шоссе в цирке-шапито дрессировщик и его ребёнок готовили выступление с медведем. По предварительным данным, у животного слетел намордник. Медведь травмировал мужчину и ребенка. Пострадавшие направлены в больницу", - сказал собеседник агентства.
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Также он отметил, что ребенку 13 лет.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Московской области, организована проверка информации в СМИ о нападении медведя на ребёнка.
"Проведение проверки поручено прокуратуре города Реутова", - сообщили в ведомстве.
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Московская область (Подмосковье)РеутовПроисшествия
 
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