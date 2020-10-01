https://ria.ru/20201001/medved-1578080082.html

В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка

Медведь напал на дрессировщика и его ребенка в подмосковном цирке-шапито в Реутове при репетиции выступления, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T23:02

2020-10-01T23:02

2020-10-01T23:03

московская область (подмосковье)

реутов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Медведь напал на дрессировщика и его ребенка в подмосковном цирке-шапито в <a href="http://ria.ru/location_Reutov/" target="_blank" data-auto="true">Реутове</a> при репетиции выступления, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В "Реутов-парке" на Носовихинском шоссе в цирке-шапито дрессировщик и его ребёнок готовили выступление с медведем. По предварительным данным, у животного слетел намордник. Медведь травмировал мужчину и ребенка. Пострадавшие направлены в больницу", - сказал собеседник агентства.Также он отметил, что ребенку 13 лет.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, организована проверка информации в СМИ о нападении медведя на ребёнка."Проведение проверки поручено прокуратуре города Реутова", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20200805/1575388662.html

https://ria.ru/20200930/medved-1577993008.html

московская область (подмосковье)

реутов

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), реутов, происшествия