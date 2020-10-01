https://ria.ru/20201001/matrix-1578017874.html
В четвертой "Матрице" вновь появится агент Джонсон
Даниэл Бернхардт вернется к своей роли агента Джонсона в четвертой части "Матрицы", сообщает Screen Rant. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T00:24
2020-10-01T00:24
2020-10-01T00:24
культура
кино и сериалы
новости культуры
киану ривз
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости</strong>. Даниэл Бернхардт вернется к своей роли агента Джонсона в четвертой части "Матрицы", <a href="https://screenrant.com/matrix-4-daniel-bernhardt-agent-johnson-return/" target="_blank">сообщает</a> Screen Rant. Этот персонаж впервые появился в предыдущем фильме франшизы "Матрица: Перезагрузка" (2003), где он сражался с Нео (Киану Ривз) и Морфеусом (Лоренс Фишборн). Бернхардт – опытный каскадер и мастер боевых искусств. Помимо ленты "Матрица: перезагрузка" он снимался в проектах "Голодные игры", "Джон Уик", "Логан" и других.Его появление в четвертой части говорит о том, что компьютерные программы, замаскированные под правительственных агентов, по-прежнему угрожают Нео и его союзникам.К своим ролям во франшизе также вернутся Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс и Джада Пинкетт-Смит. Съемки "Матрицы 4" возобновились в августе в Берлине после пятимесячного вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Релиз проекта запланирован на 1 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20200819/1575949287.html
берлин (город)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, киану ривз, берлин (город)
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости
. Даниэл Бернхардт вернется к своей роли агента Джонсона в четвертой части "Матрицы", сообщает
Screen Rant.
Этот персонаж впервые появился в предыдущем фильме франшизы "Матрица: Перезагрузка" (2003), где он сражался с Нео (Киану Ривз) и Морфеусом (Лоренс Фишборн).
Бернхардт – опытный каскадер и мастер боевых искусств. Помимо ленты "Матрица: перезагрузка" он снимался в проектах "Голодные игры", "Джон Уик", "Логан" и других.
Его появление в четвертой части говорит о том, что компьютерные программы, замаскированные под правительственных агентов, по-прежнему угрожают Нео и его союзникам.
К своим ролям во франшизе также вернутся Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс и Джада Пинкетт-Смит.
Съемки "Матрицы 4" возобновились в августе в Берлине после пятимесячного вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Релиз проекта запланирован на 1 апреля 2021 года.