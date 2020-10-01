https://ria.ru/20201001/matrix-1578017874.html

В четвертой "Матрице" вновь появится агент Джонсон

Даниэл Бернхардт вернется к своей роли агента Джонсона в четвертой части "Матрицы", сообщает Screen Rant. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T00:24

2020-10-01T00:24

2020-10-01T00:24

культура

кино и сериалы

новости культуры

киану ривз

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578017381_0:208:2378:1546_1400x0_80_0_0_50b3d61ffdd265a875a5dc149554b476.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости</strong>. Даниэл Бернхардт вернется к своей роли агента Джонсона в четвертой части "Матрицы", <a href="https://screenrant.com/matrix-4-daniel-bernhardt-agent-johnson-return/" target="_blank">сообщает</a> Screen Rant. Этот персонаж впервые появился в предыдущем фильме франшизы "Матрица: Перезагрузка" (2003), где он сражался с Нео (Киану Ривз) и Морфеусом (Лоренс Фишборн). Бернхардт – опытный каскадер и мастер боевых искусств. Помимо ленты "Матрица: перезагрузка" он снимался в проектах "Голодные игры", "Джон Уик", "Логан" и других.Его появление в четвертой части говорит о том, что компьютерные программы, замаскированные под правительственных агентов, по-прежнему угрожают Нео и его союзникам.К своим ролям во франшизе также вернутся Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс и Джада Пинкетт-Смит. Съемки "Матрицы 4" возобновились в августе в Берлине после пятимесячного вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Релиз проекта запланирован на 1 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20200819/1575949287.html

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, киану ривз, берлин (город)