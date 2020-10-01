https://ria.ru/20201001/marvel-1577998753.html

Опубликован трейлер документального фильма о киновселенной Marvel

На YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер документального сериала "Marvel’s 616" о наследии киновселенной: первых персонажах, их создателях и... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T07:34

2020-10-01T07:34

2020-10-01T07:34

marvel comics

культура

кино и сериалы

новости культуры

технологии

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Marvel Entertainment <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1ODhWjCxydU&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер документального сериала "Marvel’s 616" о наследии киновселенной: первых персонажах, их создателях и фанатах. В проекте восемь эпизодов, каждый из которых снят новым режиссером и посвящен какому-либо одному аспекту из истории Marvel."Восемь замечательных режиссеров. Восемь уникальных историй. Одна вселенная Marvel", — говорится в описании проекта. Первая серия называется "Японский человек-паук" ("Japanese Spider-Man"), а вторая — "Быстрее, выше, сильнее" (Higher Further Faster).Название сериала — отсылка к вымышленной реальности под номером 616, в которой разворачиваются события комиксов. Премьера проекта запланирована на стриминговом сервисе Disney+ на 20 ноября.

https://ria.ru/20200901/boseman-1576528878.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, кино и сериалы, новости культуры, технологии