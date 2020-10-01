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https://ria.ru/20201001/marvel-1577998753.html
Опубликован трейлер документального фильма о киновселенной Marvel
На YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер документального сериала "Marvel’s 616" о наследии киновселенной: первых персонажах, их создателях и... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T07:34
2020-10-01T07:34
marvel comics
культура
кино и сериалы
новости культуры
технологии
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Marvel Entertainment <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1ODhWjCxydU&amp;feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер документального сериала "Marvel’s 616" о наследии киновселенной: первых персонажах, их создателях и фанатах. В проекте восемь эпизодов, каждый из которых снят новым режиссером и посвящен какому-либо одному аспекту из истории Marvel."Восемь замечательных режиссеров. Восемь уникальных историй. Одна вселенная Marvel", — говорится в описании проекта. Первая серия называется "Японский человек-паук" ("Japanese Spider-Man"), а вторая — "Быстрее, выше, сильнее" (Higher Further Faster).Название сериала — отсылка к вымышленной реальности под номером 616, в которой разворачиваются события комиксов. Премьера проекта запланирована на стриминговом сервисе Disney+ на 20 ноября.
https://ria.ru/20200901/boseman-1576528878.html
РИА Новости
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marvel comics, кино и сериалы, новости культуры, технологии

Опубликован трейлер документального фильма о киновселенной Marvel

07:34 01.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер документального сериала "Marvel’s 616" о наследии киновселенной: первых персонажах, их создателях и фанатах.
В проекте восемь эпизодов, каждый из которых снят новым режиссером и посвящен какому-либо одному аспекту из истории Marvel.
"Восемь замечательных режиссеров. Восемь уникальных историй. Одна вселенная Marvel", — говорится в описании проекта.
Первая серия называется "Японский человек-паук" ("Japanese Spider-Man"), а вторая — "Быстрее, выше, сильнее" (Higher Further Faster).
Название сериала — отсылка к вымышленной реальности под номером 616, в которой разворачиваются события комиксов.
Премьера проекта запланирована на стриминговом сервисе Disney+ на 20 ноября.
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