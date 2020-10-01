https://ria.ru/20201001/lukashenko-1578028554.html

СМИ: США не присоединятся к антибелорусским санкциям Британии и Канады

США воздержались от присоединения к санкциям Великобритании и Канады против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его приближенных, поскольку надеются на РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T02:34

2020-10-01T02:34

2020-10-01T04:54

протесты в белоруссии

александр лукашенко

великобритания

канада

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> воздержались от присоединения к санкциям <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> против президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> и его приближенных, поскольку надеются на то, что Евросоюз выработает единую позицию по поводу санкций, сообщает агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank">Рейтер</a> со ссылкой на четыре источника.Во вторник Канада и Великобритания ввели санкции в отношении белорусского лидера, его сына Виктора и еще девяти чиновников. В заявлении утверждалось, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов".Как сообщили источники агентства, США воздержались от поддержки Канады и Британии по этому вопросу, так как считают, что ЕС может достичь консенсуса в отношении санкций в ходе заседания на этой неделе. Один из источников добавил, что пакет американских ограничений, включая санкции за "нарушения прав человека", был практически готов.Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> вновь подтвердили позицию о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Между тем санкции против Белоруссии до сих пор не согласованы из-за позиции <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за ведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне <a href="http://ria.ru/location_Sredizemnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Средиземного моря</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200930/sanktsii-1578001595.html

https://ria.ru/20200929/ispytaniya-1577967559.html

Лысый Кучерявый Испугались, что батька против них санкции введет. 33

Василий Кнутт Помпео высказал позицию США. Оставили возможность для диалога. Хотя их воля врезали по самые не балуй - заслужил. Да и меркантильные американцы. Нация торговцев. Помню из-за приостановки временной поставки окорочков приезжали важные персоны в Россию, чтобы уладить претензии. А тут бацка нефть у них закупает, чтобы русским досадить. Как же? Не могут вот так отказаться от сотен миллионов зеленых. У них свои расценки и прейскурант на совесть, справедливость и гражданские права 26

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великобритания

канада

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, великобритания, канада, белоруссия, сша, в мире