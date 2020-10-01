https://ria.ru/20201001/leps-1578045812.html

Григорий Лепс лишился бизнеса

Певец Григорий Лепс закрыл свою кулинарную лавку "Пироги", открывшуюся около года назад, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:13

2020-10-01T13:13

2020-10-01T14:42

коронавирус в россии

шоу-бизнес

григорий лепс

москва

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Певец <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Leps_Grigorijj_Lepsveridze/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Лепс</a> закрыл свою кулинарную лавку "Пироги", открывшуюся около года назад, сообщает "<a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СтарХит</a>".По словам сотрудников, заведение и в обычное время не приносило ожидаемых доходов, а в период пандемии стало убыточным.Кроме того, владельцу бизнеса приходилось платить большую арендную плату — помещение располагалось на Пятницкой улице в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.До закрытия Лепс планировал открыть сеть подобных заведений. Сейчас у артиста продолжают работать рюмочная и ресторан.

https://ria.ru/20200429/1570748281.html

Robin Bobin Сохранившиеся со времён СССР- «Пончики» у “Останкино” и «Чебуреки» на «Сухаревке»- продолжают работать и там очереди!!! Вывод –готовить нужно недорого и правильно!!! 64

Ой, не смешите мне Сейчас плебсу будут рассказывать, что богатые тоже плачут когда коронавирус. Вон в десятке Форбс какие убытки. Про мизерные пенсии артистов уже рассказывали. А хлеба все меньше, значит будет больше зрелищ. 21

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, шоу-бизнес, григорий лепс, москва