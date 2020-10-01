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Григорий Лепс лишился бизнеса
Певец Григорий Лепс закрыл свою кулинарную лавку "Пироги", открывшуюся около года назад, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:13
2020-10-01T14:42
коронавирус в россии
шоу-бизнес
григорий лепс
москва
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Певец <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Leps_Grigorijj_Lepsveridze/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Лепс</a> закрыл свою кулинарную лавку "Пироги", открывшуюся около года назад, сообщает "<a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СтарХит</a>".По словам сотрудников, заведение и в обычное время не приносило ожидаемых доходов, а в период пандемии стало убыточным.Кроме того, владельцу бизнеса приходилось платить большую арендную плату — помещение располагалось на Пятницкой улице в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.До закрытия Лепс планировал открыть сеть подобных заведений. Сейчас у артиста продолжают работать рюмочная и ресторан.
https://ria.ru/20200429/1570748281.html
Сохранившиеся со времён СССР- «Пончики» у “Останкино” и «Чебуреки» на «Сухаревке»- продолжают работать и там очереди!!! Вывод –готовить нужно недорого и правильно!!!
64
Сейчас плебсу будут рассказывать, что богатые тоже плачут когда коронавирус. Вон в десятке Форбс какие убытки. Про мизерные пенсии артистов уже рассказывали. А хлеба все меньше, значит будет больше зрелищ.
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коронавирус в россии, шоу-бизнес, григорий лепс, москва

Григорий Лепс лишился бизнеса

13:13 01.10.2020 (обновлено: 14:42 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Певец Григорий Лепс закрыл свою кулинарную лавку "Пироги", открывшуюся около года назад, сообщает "СтарХит".
По словам сотрудников, заведение и в обычное время не приносило ожидаемых доходов, а в период пандемии стало убыточным.
Кроме того, владельцу бизнеса приходилось платить большую арендную плату — помещение располагалось на Пятницкой улице в центре Москвы.
До закрытия Лепс планировал открыть сеть подобных заведений. Сейчас у артиста продолжают работать рюмочная и ресторан.
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Коронавирус в РоссииШоу-бизнесГригорий ЛепсМосква
 
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