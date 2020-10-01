https://ria.ru/20201001/lavki-1578031292.html

Историк моды Васильев прокомментировал скандал с лавками во Владивостоке

Историк моды Александр Васильев, комментируя скандал с установкой гранитных скамеек в центре Владивостока, куда местные жители принесли траурные венки, отметил, РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T08:32

2020-10-01T08:32

2020-10-01T08:32

александр васильев (историк моды)

владивосток

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости.</strong> Историк моды <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vasilev_istorik_mody/" target="_blank" data-auto="true">Александр Васильев</a>, комментируя скандал с установкой гранитных скамеек в центре <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a>, куда местные жители принесли траурные венки, отметил, что лучше было бы установить вместо них лавочки в старом стиле.Ранее мэрия сообщила, что подрядная организация устанавливает 10 гранитных лавочек, вазоны и урны на центральной площади Владивостока. Местные жители принесли к ним похоронные венки и гвоздики, также поставили табличку "Здравый смысл (1860-2020), помним, скорбим". В соцсетях активно обсуждали выбор гранита в качестве материала для скамеек и тот факт, что сидеть на них неблагоприятно для здоровья.В мэрии РИА Новости сообщили, что пока решение о замене скамеек не принималось, венки уже убрали. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о контрактной системе при закупке скамеек. Глава Приморья Олег Кожемяко призвал наказать, вплоть до увольнения, ответственных за установку этих скамеек и заявил о необходимости создания архитектурного совета в городе. Глава Владивостока Олег Гуменюк сообщал, что новые лавочки необходимо адаптировать под пространство, сделать их функциональными, также будет создан архитектурный совет."Городские проекты по улучшению должны иметь публикации до того, как проект будет принят. Должна быть идеологически-эстетическая комиссия, которая может одобрить, подходят вообще нам такие лавочки и такого рода красивые вазоны с кладбища или не подходят", - сказал Васильев на пресс-конференции во Владивостоке.По его словам, гранитные скамейки не имеют отношения к эстетике."Я уверен, что в городе есть архивные фото скамеек, которые изначально стояли во Владивостоке. Я бы … нашел, возобновил этот проект, согласовал, дал это прессе, подготовил бы общественное мнение, рассказал, почему конкретно такие... Я бы пошел таким путем и восстановил бы, а не строил те, которые уже уродливы изначально и не станут краше и удобнее через 25 лет", - добавил Васильев.

https://realty.ria.ru/20200930/vladivostok-1577995834.html

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владивосток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр васильев (историк моды), владивосток, общество