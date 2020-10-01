https://ria.ru/20201001/kult-1578028340.html

Дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом

Дочь бывшего главы канадской корпорации Seagram миллиардера Эдгара Бронфмана Клэр приговорена в США к шести годам и девяти месяцам тюрьмы после признания вины... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T01:53

2020-10-01T01:53

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Дочь бывшего главы канадской корпорации Seagram миллиардера Эдгара Бронфмана Клэр приговорена в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> к шести годам и девяти месяцам тюрьмы после признания вины по делу о мошеннических операциях в рамках участия в секс-культе NXIVM, сообщает телеканал <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">CNN</a>.Ранее Клэр Бронфман призналась в том, что укрывала человека, который проживал в стране нелегально для неоплачиваемого "труда и услуг". Она также сообщила, что проводила мошеннические операции с кредитными картами от лица Кита Раньера, главы NXIVM.В среду федеральный суд в <a href="http://ria.ru/location_Brooklyn/" target="_blank" data-auto="true">Бруклине</a> приговорил 41-летнюю Бронфман к 81 месяцу тюрьмы, в то время как прокуратура рекомендовала только 60 месяцев заключения. Последние два года дочь миллиардера находилась под домашним арестом.В 2018 году были задержаны шесть человек за участиев в NXIVM. Среди задержанных, в частности, была известная американская актриса Эллисон Мэк, исполнившая роль Хлои Салливан в телесериале "Тайны Смолвиля". Она признала свою вину и в настоящее время ожидает вынесения приговора.NXIVM была основана в во второй половине 1990-х годов и занималась "тренингами по самосовершенствованию". Прокуроры, занимающиеся расследованием деятельности организации, ранее заявили, что лидер организации Кит Ранье был мошенником и создал себе гарем из женщин. Обвинение пришло к выводу, что женщин обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами Ранье, содержали на голодной диете и вымогали деньги. От женщин также требовали предоставить фото в обнаженном виде и компрометирующую их информацию на случай, если они порвут с организацией в будущем.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/brachnoe-1577899535.html

https://ria.ru/20200920/seks-1577458585.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, сша, в мире