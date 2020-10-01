https://ria.ru/20201001/krym-1578038147.html

Глава Крыма отправил в отставку второго министра за неделю

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке главы республиканского Минтранса. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:19

2020-10-01T11:19

2020-10-01T12:41

сергей аксенов (политик)

республика крым

политика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> сообщил об отставке главы республиканского Минтранса."Министр транспорта республики Крым Сергей Васильевич Карпов покидает свой пост. На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов", — сказал Аксенов в ходе совещания по строительной отрасли Крыма, которое транслировалось в эфире телеканала "<a href="http://crimea24.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Крым 24</a>".Карпов стал шестым с 2014 года министром транспорта Крыма и проработал в этой должности дольше своих предшественников — его назначили в октябре 2018 года. В августе 2020-го министр транспорта России Евгений Дитрих наградил Карпова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.В среду Аксенов отправил в отставку министра здравоохранения Игоря Чемоданова из-за ситуации с COVID-19 в республике.

https://ria.ru/20200928/krym-1577896613.html

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республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), республика крым, политика