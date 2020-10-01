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Собянин дал рекомендации по посещению кружков и спортивных секций
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал детям в ближайшие пару недель не посещать никакие кружки и спортивные секции. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:48
2020-10-01T18:48
2020-10-01T18:58
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> рекомендовал детям в ближайшие пару недель не посещать никакие кружки и спортивные секции.Собянин установил для школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно, соответствующий указ опубликован на сайте мэра. На этот же период приостановлено посещение государственных детских досуговых организаций. Кроме того, Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу."С 5 числа одновременно со школами на две недели также прерываются занятия и в дополнительном образовании, и спортивном, и музыкальном, и домах детского творчества, везде. Поэтому этой ситуации не должно быть, на две недели надо посидеть дома, стараться не посещать никакие кружки или спортивные занятия", - сказал Собянин в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/article/2466161" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>, отвечая на вопрос жителя столицы о том, будет ли какой-то контроль за спортивными объектами, поскольку сейчас дети ходят в секции, у них там "плотный контакт", плюс родители, которые ожидают детей в коридорах этих учреждений.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество