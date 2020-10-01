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Браконьер выловил в российской реке крокодила
На Алтае браконьер выловил в реке крокодила в состоянии анабиоза. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк в РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:58
2020-10-01T12:09
максим катернюк
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
алтайский край
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>На Алтае браконьер выловил в реке крокодила в состоянии анабиоза. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк в интервью <a href="https://www.alt.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>.Он отметил, что инцидент произошел в Усть-Калманском районе осенью 2019 года. Один из местных жителей ночью рыбачил с фонарем, пытаясь поймать крупную рыбу, но в итоге выловил рептилию.Мужчина уже собирался разделать крокодила, когда на месте происшествия оказались инспекторы Минприроды. Они изъяли тушу животного у браконьера и пригрозили в следующий раз выписать штраф за рыбалку с фонарем.По словам Катернюка, точно неизвестно, как именно рептилия попала в реку."Скорее всего, летом или весной хозяева взяли его с собой на рыбалку, а он убежал и несколько месяцев жил в реке, охотился на уток", — отметил специалист, добавив, что шансов на выживание во время зимних морозов у животного все равно не было.
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максим катернюк, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), алтайский край, общество

Браконьер выловил в российской реке крокодила

10:58 01.10.2020 (обновлено: 12:09 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКрокодил
Крокодил - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На Алтае браконьер выловил в реке крокодила в состоянии анабиоза. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк в интервью "Комсомольской правде".
Он отметил, что инцидент произошел в Усть-Калманском районе осенью 2019 года. Один из местных жителей ночью рыбачил с фонарем, пытаясь поймать крупную рыбу, но в итоге выловил рептилию.
Мужчина уже собирался разделать крокодила, когда на месте происшествия оказались инспекторы Минприроды. Они изъяли тушу животного у браконьера и пригрозили в следующий раз выписать штраф за рыбалку с фонарем.
По словам Катернюка, точно неизвестно, как именно рептилия попала в реку.
"Скорее всего, летом или весной хозяева взяли его с собой на рыбалку, а он убежал и несколько месяцев жил в реке, охотился на уток", — отметил специалист, добавив, что шансов на выживание во время зимних морозов у животного все равно не было.
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Максим КатернюкМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Алтайский крайОбщество
 
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