https://ria.ru/20201001/krokodil-1578036779.html
Браконьер выловил в российской реке крокодила
На Алтае браконьер выловил в реке крокодила в состоянии анабиоза. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк в РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:58
2020-10-01T10:58
2020-10-01T12:09
максим катернюк
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
алтайский край
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>На Алтае браконьер выловил в реке крокодила в состоянии анабиоза. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк в интервью <a href="https://www.alt.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>.Он отметил, что инцидент произошел в Усть-Калманском районе осенью 2019 года. Один из местных жителей ночью рыбачил с фонарем, пытаясь поймать крупную рыбу, но в итоге выловил рептилию.Мужчина уже собирался разделать крокодила, когда на месте происшествия оказались инспекторы Минприроды. Они изъяли тушу животного у браконьера и пригрозили в следующий раз выписать штраф за рыбалку с фонарем.По словам Катернюка, точно неизвестно, как именно рептилия попала в реку."Скорее всего, летом или весной хозяева взяли его с собой на рыбалку, а он убежал и несколько месяцев жил в реке, охотился на уток", — отметил специалист, добавив, что шансов на выживание во время зимних морозов у животного все равно не было.
https://ria.ru/20200918/medved-1577432623.html
7
алтайский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим катернюк, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), алтайский край, общество
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
На Алтае браконьер выловил в реке крокодила в состоянии анабиоза. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк в интервью "Комсомольской правде"
.
Он отметил, что инцидент произошел в Усть-Калманском районе осенью 2019 года. Один из местных жителей ночью рыбачил с фонарем, пытаясь поймать крупную рыбу, но в итоге выловил рептилию.
Мужчина уже собирался разделать крокодила, когда на месте происшествия оказались инспекторы Минприроды. Они изъяли тушу животного у браконьера и пригрозили в следующий раз выписать штраф за рыбалку с фонарем.
По словам Катернюка, точно неизвестно, как именно рептилия попала в реку.
"Скорее всего, летом или весной хозяева взяли его с собой на рыбалку, а он убежал и несколько месяцев жил в реке, охотился на уток", — отметил специалист, добавив, что шансов на выживание во время зимних морозов у животного все равно не было.