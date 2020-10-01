https://ria.ru/20201001/krokodil-1578036779.html

Браконьер выловил в российской реке крокодила

На Алтае браконьер выловил в реке крокодила в состоянии анабиоза. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк в РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T10:58

2020-10-01T10:58

2020-10-01T12:09

максим катернюк

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

алтайский край

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>На Алтае браконьер выловил в реке крокодила в состоянии анабиоза. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк в интервью <a href="https://www.alt.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>.Он отметил, что инцидент произошел в Усть-Калманском районе осенью 2019 года. Один из местных жителей ночью рыбачил с фонарем, пытаясь поймать крупную рыбу, но в итоге выловил рептилию.Мужчина уже собирался разделать крокодила, когда на месте происшествия оказались инспекторы Минприроды. Они изъяли тушу животного у браконьера и пригрозили в следующий раз выписать штраф за рыбалку с фонарем.По словам Катернюка, точно неизвестно, как именно рептилия попала в реку."Скорее всего, летом или весной хозяева взяли его с собой на рыбалку, а он убежал и несколько месяцев жил в реке, охотился на уток", — отметил специалист, добавив, что шансов на выживание во время зимних морозов у животного все равно не было.

https://ria.ru/20200918/medved-1577432623.html

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алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим катернюк, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), алтайский край, общество