https://ria.ru/20201001/kritichno-1578079643.html

Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с ростом числа заражений коронавирусом в городе. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T22:47

2020-10-01T22:47

2020-10-02T00:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> оценил ситуацию с ростом числа заражений коронавирусом в городе. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".Градоначальник отметил, что если москвичи будут наплевательски относиться к ситуации с коронавирусом, придется ввести жесткие ограничения. "Ситуация сегодня, она на грани, критична, и, если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры", – заявил мэр.Собянин отметил, что несмотря на рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу, в столице практически не изменилось количество пассажиров в метро и автомобилей на дорогах — пробки, в частности, достигают девяти баллов. Ранее мэр Москвы сообщил о введении новых мер для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Собянин также обязал работодателей перевести 30% сотрудников на дистанционную работу. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленку. Позже знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новости, что треть сотрудников правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> из тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на "удаленку" со следующей недели.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201001/shkoly-1578078130.html

DENIS P Главное что Путина обнулить успели. А теперь можно и про коронавирус вспомнить, пока у царя все крестьяне не повымерли)) 85

Irina Firsova Он доктор что ли? 48

9

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва