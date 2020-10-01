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https://ria.ru/20201001/kosmos-1578065662.html
Постпред США прокомментировал предложение Путина по космосу
Соединенные Штаты Америки хотели бы увидеть предложение президента РФ Владимира Путина о соглашении по запрету на милитаризацию космоса в письменном виде,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:42
2020-10-01T17:47
генеральная ассамблея оон
владимир путин
оон
сша
в мире
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<strong>ЦЮРИХ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Соединенные Штаты Америки хотели бы увидеть предложение президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о соглашении по запрету на милитаризацию космоса в письменном виде, заявил постоянный представитель <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на конференции по разоружению Роберт Вуд на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Ранее на сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> ООН Путин заявил, что Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса."Мы не видели никаких официальных предложений по этому поводу. Я знаю, что президент Путин сделал ряд предложений о разных вещах. Так что я не совсем знаю, что содержится в его предложении", - заявил Вуд журналистам на просьбу прокомментировать заявление российского лидера.Постпред добавил, что, если ведущая держава просто сядет за стол переговоров без структурированной повестки дня и без четкого понимания последствий, "мы не сможем уйти далеко"."Поэтому, если у президента Путина есть конкретное предложение, мы хотели бы видеть его в письменном виде", - сказал Вуд.Он также отметил, что США выступают за идею разработки норм ответственного поведения в космосе, назвав это важным шагом для укрепления доверия между странами.
https://ria.ru/20200923/poslanie-1577683605.html
https://ria.ru/20200930/kosmos-1577978833.html
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генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, сша, в мире

Постпред США прокомментировал предложение Путина по космосу

17:42 01.10.2020 (обновлено: 17:47 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 1 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки хотели бы увидеть предложение президента РФ Владимира Путина о соглашении по запрету на милитаризацию космоса в письменном виде, заявил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.
Ранее на сессии Генассамблеи ООН Путин заявил, что Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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"Мы не видели никаких официальных предложений по этому поводу. Я знаю, что президент Путин сделал ряд предложений о разных вещах. Так что я не совсем знаю, что содержится в его предложении", - заявил Вуд журналистам на просьбу прокомментировать заявление российского лидера.
Постпред добавил, что, если ведущая держава просто сядет за стол переговоров без структурированной повестки дня и без четкого понимания последствий, "мы не сможем уйти далеко".
"Поэтому, если у президента Путина есть конкретное предложение, мы хотели бы видеть его в письменном виде", - сказал Вуд.
Он также отметил, что США выступают за идею разработки норм ответственного поведения в космосе, назвав это важным шагом для укрепления доверия между странами.
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Генеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинООНСШАВ мире
 
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