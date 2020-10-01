https://ria.ru/20201001/kosmos-1578065662.html

Постпред США прокомментировал предложение Путина по космосу

Соединенные Штаты Америки хотели бы увидеть предложение президента РФ Владимира Путина о соглашении по запрету на милитаризацию космоса в письменном виде,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:42

2020-10-01T17:42

2020-10-01T17:47

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<strong>ЦЮРИХ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Соединенные Штаты Америки хотели бы увидеть предложение президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о соглашении по запрету на милитаризацию космоса в письменном виде, заявил постоянный представитель <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на конференции по разоружению Роберт Вуд на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Ранее на сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> ООН Путин заявил, что Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса."Мы не видели никаких официальных предложений по этому поводу. Я знаю, что президент Путин сделал ряд предложений о разных вещах. Так что я не совсем знаю, что содержится в его предложении", - заявил Вуд журналистам на просьбу прокомментировать заявление российского лидера.Постпред добавил, что, если ведущая держава просто сядет за стол переговоров без структурированной повестки дня и без четкого понимания последствий, "мы не сможем уйти далеко"."Поэтому, если у президента Путина есть конкретное предложение, мы хотели бы видеть его в письменном виде", - сказал Вуд.Он также отметил, что США выступают за идею разработки норм ответственного поведения в космосе, назвав это важным шагом для укрепления доверия между странами.

https://ria.ru/20200923/poslanie-1577683605.html

https://ria.ru/20200930/kosmos-1577978833.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, сша, в мире