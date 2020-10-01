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https://ria.ru/20201001/kosachev-1578053959.html
Косачев оценил заявления Великобритании об "авторитарных противниках"
Лондон, судя по заявлению британских военачальников, собирается объявить информационную войну России и другим странам, которые Великобритания считает... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:12
2020-10-01T15:12
минобороны великобритании
организация по запрещению химического оружия
константин косачев
лондон
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a>, судя по заявлению британских военачальников, собирается объявить информационную войну России и другим странам, которые <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> считает "авторитарным противникам", считает глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер представил план ведения "политической войны" против ее "авторитарных противников". В числе таких стран Картер назвал Россию, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, КНДР и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>. В частности, он утверждает, что в последние несколько лет Россия якобы регулярно использовала кибер- и информационные атаки против своих оппонентов. В качестве примера он привел финансовый и энергетический сектор <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в 2017 году и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организацию по запрещению химического оружия</a> в 2018-м. Иран и Северная Корея следуют этому примеру, утверждает Картер."Начальник генштаба <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Velikobritanii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Великобритании</a> генерал Ник Картер выступил с рядом показательных заявлений, заслуживающих, на мой взгляд, внимания как достаточно показательные для понимания того, что творится в умах британского истеблишмента. А в умах сейчас, судя по всему, настроения вполне воинственные", - сказал Косачев РИА Новости в четверг.Так, генерал представил концепцию ведения "политической войны" против "авторитарных противников" Британии и всего западного мира (России, Китая, КНДР и Ирана). О чем именно идет речь, можно понять и из выступления Картера в аналитическом центре Policy Exchange, где он обвинил "противников-автократов" в "манипулировании информационной средой", в частности, в использовании кризиса из-за пандемии Covid-19 для извлечения стратегической выгоды — включая "пророссийскую политику вакцинации", добавил политик.Косачев напомнил, что речь прозвучала в преддверии проводимого раз в пять лет комплексного анализа оборонной и внешней политики, по результатам которого Великобритания собирается наращивать силы и средства, необходимые для противодействия противнику в киберпространстве.По мнению законодателя, налицо три ключевых момента."На фоне внутренних проблем в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и в ЕС, Британия явно хочет возглавить мировой "крестовый поход" против тех самых пресловутых противников западного мира и тем самым повысить свой международный статус в условиях нелегко протекающего Brexit", - полагает парламентарий.Кроме того, настойчиво продвигается общезападная модифицированная теория "классовой борьбы" - вместо столкновения геополитических интересов, в результате, прежде всего, упорного нежелания самого Запада "делиться троном" и учитывать интересы других стран, обществам стран Запада навязывается как очевидный факт тезис о некоем ценностном противостоянии "свободного мира" и "авторитарных режимов", пояснил он."Как известно, любые – особенно традиционно голословные – нападки представителей властей ведущих держав Запада на иностранных оппонентов всегда являются неким ритуальным преддверием к реализации собственных планов, почему-то всегда совпадающих с тем, в чем обвиняют противников", - подчеркнул Косачев.То есть если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> говорит о нарушении Россией договора по ракетам средней и меньшей дальности – значит, есть планы самим его расторгнуть и побыстрее вооружиться ракетами. Если создают некие центры по борьбе с "фейками" и "российской дезинформацией" - нужно готовиться к тому, что это будут самые активные распространители собственной дезинформации и пропаганды, отметил политик.И, действительно, Картер обнародовал военную доктрину, получившую название "комплексная оперативная концепция" (Integrated Operating Concept), согласно которой признается необходимость "противостояния на уровне ниже порога войны с целью сдерживания развязывания войны", сказал сенатор."Проще говоря – Лондон собирается объявить информационную войну тем, кого он считает своими противниками, не ввязываясь при этом в реальные конфликты. А чтобы ни у кого не было сомнений в праведности его намерений, противников специально обзывают "авторитарными". Что означает – они не такие как мы, и, значит, к ним можно не применять нормы права и морали. Ничего нового, но к сведению примем", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20200903/rossiya-1576689696.html
https://ria.ru/20200812/1575678418.html
https://ria.ru/20200723/1574819451.html
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минобороны великобритании, организация по запрещению химического оружия, константин косачев, лондон, вашингтон (город), сша, в мире

Косачев оценил заявления Великобритании об "авторитарных противниках"

15:12 01.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лондон, судя по заявлению британских военачальников, собирается объявить информационную войну России и другим странам, которые Великобритания считает "авторитарным противникам", считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер представил план ведения "политической войны" против ее "авторитарных противников". В числе таких стран Картер назвал Россию, Китай, КНДР и Иран. В частности, он утверждает, что в последние несколько лет Россия якобы регулярно использовала кибер- и информационные атаки против своих оппонентов. В качестве примера он привел финансовый и энергетический сектор Украины в 2017 году и Организацию по запрещению химического оружия в 2018-м. Иран и Северная Корея следуют этому примеру, утверждает Картер.
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"Начальник генштаба минобороны Великобритании генерал Ник Картер выступил с рядом показательных заявлений, заслуживающих, на мой взгляд, внимания как достаточно показательные для понимания того, что творится в умах британского истеблишмента. А в умах сейчас, судя по всему, настроения вполне воинственные", - сказал Косачев РИА Новости в четверг.
Так, генерал представил концепцию ведения "политической войны" против "авторитарных противников" Британии и всего западного мира (России, Китая, КНДР и Ирана). О чем именно идет речь, можно понять и из выступления Картера в аналитическом центре Policy Exchange, где он обвинил "противников-автократов" в "манипулировании информационной средой", в частности, в использовании кризиса из-за пандемии Covid-19 для извлечения стратегической выгоды — включая "пророссийскую политику вакцинации", добавил политик.
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Косачев напомнил, что речь прозвучала в преддверии проводимого раз в пять лет комплексного анализа оборонной и внешней политики, по результатам которого Великобритания собирается наращивать силы и средства, необходимые для противодействия противнику в киберпространстве.
По мнению законодателя, налицо три ключевых момента.
"На фоне внутренних проблем в США и в ЕС, Британия явно хочет возглавить мировой "крестовый поход" против тех самых пресловутых противников западного мира и тем самым повысить свой международный статус в условиях нелегко протекающего Brexit", - полагает парламентарий.
Кроме того, настойчиво продвигается общезападная модифицированная теория "классовой борьбы" - вместо столкновения геополитических интересов, в результате, прежде всего, упорного нежелания самого Запада "делиться троном" и учитывать интересы других стран, обществам стран Запада навязывается как очевидный факт тезис о некоем ценностном противостоянии "свободного мира" и "авторитарных режимов", пояснил он.
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"Как известно, любые – особенно традиционно голословные – нападки представителей властей ведущих держав Запада на иностранных оппонентов всегда являются неким ритуальным преддверием к реализации собственных планов, почему-то всегда совпадающих с тем, в чем обвиняют противников", - подчеркнул Косачев.
То есть если Вашингтон говорит о нарушении Россией договора по ракетам средней и меньшей дальности – значит, есть планы самим его расторгнуть и побыстрее вооружиться ракетами. Если создают некие центры по борьбе с "фейками" и "российской дезинформацией" - нужно готовиться к тому, что это будут самые активные распространители собственной дезинформации и пропаганды, отметил политик.
И, действительно, Картер обнародовал военную доктрину, получившую название "комплексная оперативная концепция" (Integrated Operating Concept), согласно которой признается необходимость "противостояния на уровне ниже порога войны с целью сдерживания развязывания войны", сказал сенатор.
"Проще говоря – Лондон собирается объявить информационную войну тем, кого он считает своими противниками, не ввязываясь при этом в реальные конфликты. А чтобы ни у кого не было сомнений в праведности его намерений, противников специально обзывают "авторитарными". Что означает – они не такие как мы, и, значит, к ним можно не применять нормы права и морали. Ничего нового, но к сведению примем", - заключил Косачев.
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Минобороны ВеликобританииОрганизация по запрещению химического оружияКонстантин КосачевЛондонВашингтон (город)СШАВ мире
 
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