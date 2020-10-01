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Премьера Словении обвинили в коррупции, сообщили СМИ
Специальная прокуратура Словении в Окружном суде Любляны выдвинула обвинение в коррупции против премьер-министра страны Янеза Янши, пишет издание Večer. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T21:00
2020-10-01T21:46
альпы
янез янша
словения
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 1 окт — РИА Новости.</strong> Специальная прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Slovenia/" target="_blank" data-auto="true">Словении</a> в Окружном суде Любляны выдвинула обвинение в коррупции против премьер-министра страны <a href="http://ria.ru/person_JAnez_JAnsha/">Янеза Янши</a>, пишет издание <u><a href="https://www.vecer.com/">Večer</a></u>.По версии прокуратуры, глава словенского правительства злоупотребил служебным положением при совершении сделок с недвижимостью.В 1992 году он купил участок в долине Тренте в <a href="http://ria.ru/location_Alpy/">Альпах</a>, а в 2005 году продал его за 131 тысячу евро — в девять раз дороже. На тот момент Янша уже возглавлял кабмин. Покупатель участка — сотрудник компании Eurogradnja — продал его фирме Imos за 146 тысяч евро."Imos, в свою очередь, продала премьеру трехкомнатную квартиру в центре Любляны за 236,1 тысячи евро", — отмечается в статье.Согласно обвинительному акту, при сделках участок переоценили как минимум на 100 тысяч евро. Наряду с Яншей в коррупции подозревают директоров компаний Imos и Eurogradnja.Расследование инцидента продолжалось в течение шести лет. По законам Словении премьеру может грозить несколько лет тюрьмы.Янша уже был фигурантом дела о коррупции. В 2014 году его осудили на два года тюрьмы. Суд признал премьер-министра и его сообщников виновными во&nbsp;взяточничестве при&nbsp;заключении договора на&nbsp;278 миллионов евро. Сделка касалась покупки 135 бронетранспортеров для&nbsp;словенской армии у финской компании Patria. Контракт стал крупнейшим в истории ВС страны. Однако в 2015 году конституционный суд отменил приговор, и Янша вышел на свободу.
https://ria.ru/20200709/1574087770.html
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альпы
словения
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
альпы, янез янша, словения, в мире

Премьера Словении обвинили в коррупции, сообщили СМИ

21:00 01.10.2020 (обновлено: 21:46 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словении Янез Янша. Архив
Премьер-министр Словении Янез Янша. Архив - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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БЕЛГРАД, 1 окт — РИА Новости. Специальная прокуратура Словении в Окружном суде Любляны выдвинула обвинение в коррупции против премьер-министра страны Янеза Янши, пишет издание Večer.
По версии прокуратуры, глава словенского правительства злоупотребил служебным положением при совершении сделок с недвижимостью.
В 1992 году он купил участок в долине Тренте в Альпах, а в 2005 году продал его за 131 тысячу евро — в девять раз дороже. На тот момент Янша уже возглавлял кабмин. Покупатель участка — сотрудник компании Eurogradnja — продал его фирме Imos за 146 тысяч евро.
"Imos, в свою очередь, продала премьеру трехкомнатную квартиру в центре Любляны за 236,1 тысячи евро", — отмечается в статье.
Согласно обвинительному акту, при сделках участок переоценили как минимум на 100 тысяч евро. Наряду с Яншей в коррупции подозревают директоров компаний Imos и Eurogradnja.
Расследование инцидента продолжалось в течение шести лет. По законам Словении премьеру может грозить несколько лет тюрьмы.
Янша уже был фигурантом дела о коррупции. В 2014 году его осудили на два года тюрьмы. Суд признал премьер-министра и его сообщников виновными во взяточничестве при заключении договора на 278 миллионов евро. Сделка касалась покупки 135 бронетранспортеров для словенской армии у финской компании Patria. Контракт стал крупнейшим в истории ВС страны. Однако в 2015 году конституционный суд отменил приговор, и Янша вышел на свободу.
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АльпыЯнез ЯншаСловенияВ мире
 
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