https://ria.ru/20201001/korruptsiya-1578077142.html
Премьера Словении обвинили в коррупции, сообщили СМИ
Специальная прокуратура Словении в Окружном суде Любляны выдвинула обвинение в коррупции против премьер-министра страны Янеза Янши, пишет издание Večer. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T21:00
2020-10-01T21:00
2020-10-01T21:46
альпы
янез янша
словения
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 1 окт — РИА Новости.</strong> Специальная прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Slovenia/" target="_blank" data-auto="true">Словении</a> в Окружном суде Любляны выдвинула обвинение в коррупции против премьер-министра страны <a href="http://ria.ru/person_JAnez_JAnsha/">Янеза Янши</a>, пишет издание <u><a href="https://www.vecer.com/">Večer</a></u>.По версии прокуратуры, глава словенского правительства злоупотребил служебным положением при совершении сделок с недвижимостью.В 1992 году он купил участок в долине Тренте в <a href="http://ria.ru/location_Alpy/">Альпах</a>, а в 2005 году продал его за 131 тысячу евро — в девять раз дороже. На тот момент Янша уже возглавлял кабмин. Покупатель участка — сотрудник компании Eurogradnja — продал его фирме Imos за 146 тысяч евро."Imos, в свою очередь, продала премьеру трехкомнатную квартиру в центре Любляны за 236,1 тысячи евро", — отмечается в статье.Согласно обвинительному акту, при сделках участок переоценили как минимум на 100 тысяч евро. Наряду с Яншей в коррупции подозревают директоров компаний Imos и Eurogradnja.Расследование инцидента продолжалось в течение шести лет. По законам Словении премьеру может грозить несколько лет тюрьмы.Янша уже был фигурантом дела о коррупции. В 2014 году его осудили на два года тюрьмы. Суд признал премьер-министра и его сообщников виновными во взяточничестве при заключении договора на 278 миллионов евро. Сделка касалась покупки 135 бронетранспортеров для словенской армии у финской компании Patria. Контракт стал крупнейшим в истории ВС страны. Однако в 2015 году конституционный суд отменил приговор, и Янша вышел на свободу.
https://ria.ru/20200709/1574087770.html
3
альпы
словения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альпы, янез янша, словения, в мире
БЕЛГРАД, 1 окт — РИА Новости.
Специальная прокуратура Словении
в Окружном суде Любляны выдвинула обвинение в коррупции против премьер-министра страны Янеза Янши
, пишет издание Večer
.
По версии прокуратуры, глава словенского правительства злоупотребил служебным положением при совершении сделок с недвижимостью.
В 1992 году он купил участок в долине Тренте в Альпах
, а в 2005 году продал его за 131 тысячу евро — в девять раз дороже. На тот момент Янша уже возглавлял кабмин. Покупатель участка — сотрудник компании Eurogradnja — продал его фирме Imos за 146 тысяч евро.
"Imos, в свою очередь, продала премьеру трехкомнатную квартиру в центре Любляны за 236,1 тысячи евро", — отмечается в статье.
Согласно обвинительному акту, при сделках участок переоценили как минимум на 100 тысяч евро. Наряду с Яншей в коррупции подозревают директоров компаний Imos и Eurogradnja.
Расследование инцидента продолжалось в течение шести лет. По законам Словении премьеру может грозить несколько лет тюрьмы.
Янша уже был фигурантом дела о коррупции. В 2014 году его осудили на два года тюрьмы. Суд признал премьер-министра и его сообщников виновными во взяточничестве при заключении договора на 278 миллионов евро. Сделка касалась покупки 135 бронетранспортеров для словенской армии у финской компании Patria. Контракт стал крупнейшим в истории ВС страны. Однако в 2015 году конституционный суд отменил приговор, и Янша вышел на свободу.