Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578078037.html
Ученые выявили способность коронавируса становиться заразнее
Белковые шипы коронавируса SARS-CoV-2 трансформируются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм, выяснили британские ученые. Об этом сообщает... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T21:38
2020-10-02T01:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
коронавирус в россии
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:56:1440:866_1400x0_80_0_0_d91a57a805669d4871eadbc733e3ab9d.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Белковые шипы коронавируса <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">SARS-CoV-2</a> трансформируются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм, выяснили британские ученые. Об этом сообщает <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a>.Научная группа из Института Фрэнсиса Крика провела лабораторный эксперимент и определила, что шипы вируса могут изменяться, становясь более цепкими.В лабораторных условиях белковые шипы вируса проходили трансформацию очень быстро — всего за 60 секунд. Однако в реальности для этого ему понадобится больше времени.Как полагают ученые, новый тип коронавируса претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами.Исследователи подчеркивают, что эта работы поможет понять, почему вирус так заразен и как с ним бороться.По данным Всемирной организации здравоохранения (<a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravo" target="_blank">ВОЗ</a>), число умерших от коронавируса в мире превысило миллион человек, количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет почти 34 миллиона.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201001/ogranicheniya-1578068589.html
Это ещё раз подтверждает искусственное происхождение коронавируса в американских лабораториях.
57
2
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_106:0:1335:922_1400x0_80_0_0_81fe40aea3da420fd6e3109d5b267f10.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, великобритания, коронавирус в россии, воз

Ученые выявили способность коронавируса становиться заразнее

21:38 01.10.2020 (обновлено: 01:39 02.10.2020)
 
© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : NIAID-RML
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Белковые шипы коронавируса SARS-CoV-2 трансформируются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм, выяснили британские ученые. Об этом сообщает Fox News.
Научная группа из Института Фрэнсиса Крика провела лабораторный эксперимент и определила, что шипы вируса могут изменяться, становясь более цепкими.

"Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения", — говорится в исследовании.

В лабораторных условиях белковые шипы вируса проходили трансформацию очень быстро — всего за 60 секунд. Однако в реальности для этого ему понадобится больше времени.
Как полагают ученые, новый тип коронавируса претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 18:09Распространение нового коронавируса
Собянин рассказал, от чего зависит введение ограничений по коронавирусу
Исследователи подчеркивают, что эта работы поможет понять, почему вирус так заразен и как с ним бороться.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число умерших от коронавируса в мире превысило миллион человек, количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет почти 34 миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияКоронавирус в РоссииВОЗ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния