https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578078037.html
Ученые выявили способность коронавируса становиться заразнее
Белковые шипы коронавируса SARS-CoV-2 трансформируются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм, выяснили британские ученые. Об этом сообщает... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T21:38
2020-10-01T21:38
2020-10-02T01:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
коронавирус в россии
воз
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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Белковые шипы коронавируса <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">SARS-CoV-2</a> трансформируются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм, выяснили британские ученые. Об этом сообщает <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a>.Научная группа из Института Фрэнсиса Крика провела лабораторный эксперимент и определила, что шипы вируса могут изменяться, становясь более цепкими.В лабораторных условиях белковые шипы вируса проходили трансформацию очень быстро — всего за 60 секунд. Однако в реальности для этого ему понадобится больше времени.Как полагают ученые, новый тип коронавируса претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами.Исследователи подчеркивают, что эта работы поможет понять, почему вирус так заразен и как с ним бороться.По данным Всемирной организации здравоохранения (<a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravo" target="_blank">ВОЗ</a>), число умерших от коронавируса в мире превысило миллион человек, количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет почти 34 миллиона.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201001/ogranicheniya-1578068589.html
Make Yellowstone Great Again
Это ещё раз подтверждает искусственное происхождение коронавируса в американских лабораториях.
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2
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, великобритания, коронавирус в россии, воз