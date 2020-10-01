https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578070590.html
Главврач больницы в Коммунарке объяснил рост заболеваемости COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в Москве растет из-за объятий и рукопожатий, а также ряда других факторов, заявил в интервью РИА Новости главный врач больницы №40 Денис РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:27
2020-10-01T18:27
2020-10-01T18:35
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Заболеваемость COVID-19 в Москве растет из-за объятий и рукопожатий, а также ряда других факторов, заявил в интервью РИА Новости главный врач больницы №40 <a href="https://ria.ru/person_denis-protsenko" target="_blank">Денис Проценко</a>.Главврач отметил, что, кроме того, дети вернулись в школы, началась работа не на удаленке, соответственно, сократилась социальная дистанция. "Все это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали", - заключил Проценко.<strong><a href="https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578067160.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Читайте полный текст интервью >>></a></strong><em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200925/maski-1577770901.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество